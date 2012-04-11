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Türköne'nin yerine Afyoncu getirildi

Tepkiler üzerine istifa eden Mümtazer Türköne yerine Atatürk Kültür, Dil, ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine Erhan Afyoncu seçildi

11 Nisan 2012 01:34

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine Habertürk TV'de Murat Bardakçı ile sunduğu Tarihin Arka Odası programıyla da tanınan Doç.Dr. Erhan Afyoncu'yu seçti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ncı maddesi gereğince, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Erhan Afyoncu'yu yönetim kurulu üyeliğine seçtiği kaydedildi.

Gül'ün yönetim kurulu üyeliğine daha önce seçtiği Mümtazer Türköne, istifa etmişti. Boşalan kadroya Erhan Afyoncu seçilmiş oldu.

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