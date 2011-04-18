-TÜRKOIL BOSNA PAZARINA GİRDİ SARAYBOSNA (A.A) - 18.04.2011 - Gaziantepspor'un başkanlığını yapan İbrahim Kızıl'ın sahibi olduğu Türkoil, Bosna-Hersek'e petrol sağlayan terminalin yüzde 50'sini kiralayarak, ülke piyasasına girdi. Türkoil Dış Yatırımlar Koordinatörü Eren Veral, 2003 yılında kurulan şirketin, ''Türk'' ismini Bakanlar Kurulu kararıyla aldığını belirterek, bu nedenle özellikle dış piyasada çok özel bir isme sahip olduklarını belirtti. Türkiye'de 150'ye yakın petrol istasyonları bulunduğunu ve 2003 yılından bu yana Türkoil'in özellikle Irak'tan hem petrol ihrac ettiğini hem de bu ülkeye akaryakıt sattığını belirten Veral, Kuzey Irak'ta ise şirketlerinin rafineri yatırımı bulunduğunu kaydetti. Veral, Bosna-Hersek ile Türkiye arasında çok özel bir ilişki olduğunu, bunun tarihi birlikteliğe dayandığına işaret ederek, son yıllarda ekonomik krizde bulunan Bosna-Hersek'e yatırım yapmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini vurguladı. Bu sorumluluk kapsamında, stratejik bir öneme de sahip olan petrol konusunda Bosna-Hersek'e çok ciddi bir yatırım yaptıklarını dile getiren Veral, Bosna-Hersek'e ait olan Hırvatistan'ın Ploce Limanı'ndaki akaryakıt terminalinden (NTF) bu ay itibariyle ilk etapta 10 bin metreküp tek tank depo kiraladıklarını, bu kapasitenin temmuz itibariyle 41 bin 250 metreküpe çıkacağını kaydetti. Veral, temmuz ayından itibaren ülkeye petrol sağlayan terminalin yüzde 50'sinde 10 yıllığına söz sahibi olacaklarına işaret ederek, ilk hedeflerinin temmuz ayına kadar bir yandan toptan satışa başlamak olduğunu, diğer yandan akaryakıt dağıtım hazırlığını sürdürmek olduğunu dile getirdi. Eren Veral, temmuz itibariyle de benzin, motorin ve belki de Jet A1'i Bosna-Hersek pazarına sunacaklarını belirterek, Bosna-Hersek'in akaryakıt tüketiminin 2009 resmi verilerine göre yılda 1.5 milyon ton olduğunu, bugünkü tahminlerin ise bu rakamın 2-2.5 milyon ton arasında olduğunu vurguladı. Piyasadaki dağıtım sirketleri arasinda herhangi bir dünya devinin olmadığını, bu faktörün de kendileri gibi firmalar için avantaj oluşturduğunu da belirten Veral, şu anda Bosna piyasasında OMV adlı Avusturyalı şirket ile Hırvatlara ait INA ve Energo Petrol, ayrıca bir de Slovenlere ait firmanın bulunduğunu kaydetti. Bosna piyasasında şu anda 800 civarında istasyon bulunduğunu, ancak birçok istasyonun bakımsız olduğuna dikkati çeken Eren Veral, iyi yerde güzel hizmet sunmaya, istasyon sayısından ziyade kaliteye önem vereceklerini kaydetti.