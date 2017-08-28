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Türkoğlu'nda komşular arasında kavga: 9 yaralı

TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu İlçesi'nde komşu iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalarla, 2 kişi ise dövülerek yaralandı

28 Ağustos 2017 03:23

TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Türkoğlu İlçesi\'nde komşu iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalarla, 2 kişi ise dövülerek yaralandı.
Kavga, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi\'nde meydana geldi. Birbiriyle komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla 7 kişi, 2 kişi ise dövülerek yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslar ve özel araçlarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Acil serviste tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kavgaya karıştığı saptanan 2 kişiyi gözaltına aldı.

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