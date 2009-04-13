Türkmenler'den Kerkük için 1 milyon imza

Kerkük'teki Türkmenler, Kerkük'ün Kürt olmadığına ilişkin 1 milyon hedefli imza kampanyası başlattı.



Kuzey Irak'tan yayın yapan `Dengeazad' adlı internet sitesinin haberine göre, Irak Parlamentosu'nda grubu bulunan Mukteda El Sadr blokunun üyesi Türkmen milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, önümüzdeki günlerde Kerkük'ün Iraklılığını kanıtlamak amacıyla Zaho'dan Fav kentine kadar `1 milyon imza' kampanyası başlatacaklarını söyledi.



Terzi, bir süre önce Kerkük'te Kürt siyasi çevrelerin başlattığı imza kapmanyasının kentte durumu gerginleşirdiğini anlatırken, 1 milyon imza hedefi ile güçlü karşılık verme kararı aldıklarını söyledi. Terzi, kampanyanın sadece Kerkük'ü değil, Kürt bölgesi dahil Irak'taki tüm kentleri kapsayacağını söyledi. Kerkük sorununun acil çözümünden yana olduklarını belirten Fevzi Ekrem Terzi, Kerkük'ün tüm Iraklılar'a ait Irak kenti olarak kalmasını istediklerini söyledi.



Türkmen temsilciler, Kürtler'i `Kerkük'ü Kürtleştirme'ye çalışmakla suçladı. Türkmen temsilcileri, Kürtler'in Kerkük'teki siyasi süreci sekteye uğrattığını iddia eterken, ``Kentte hukuku egemen kılmak amacıyla Irak Hükümeti'den askeri müdahalede bulunmasını talep ediyoruz. Kürtler imza kampanyası dahil birçok yasadışı faaliyet gerçekleştiriyor'' dedi.



Sert tartışmaların olduğu Kerkük İl Meclisi'nde Türkmenler'in iddialarına sert yanıt veren Kürtler de Türkmen ve Araplar'ın yasadışı işler yaptığını öne sürdü.

