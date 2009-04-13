T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkmenler'den Kerkük için 1 milyon imza

13 Nisan 2009 17:33

Kerkük'teki Türkmenler, Kerkük'ün Kürt olmadığına ilişkin 1 milyon hedefli imza kampanyası başlattı.

Kuzey Irak'tan yayın yapan `Dengeazad' adlı internet sitesinin haberine göre, Irak Parlamentosu'nda grubu bulunan Mukteda El Sadr blokunun üyesi Türkmen milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, önümüzdeki günlerde Kerkük'ün Iraklılığını kanıtlamak amacıyla Zaho'dan Fav kentine kadar `1 milyon imza' kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Terzi, bir süre önce Kerkük'te Kürt siyasi çevrelerin başlattığı imza kapmanyasının kentte durumu gerginleşirdiğini anlatırken, 1 milyon imza hedefi ile güçlü karşılık verme kararı aldıklarını söyledi. Terzi, kampanyanın sadece Kerkük'ü değil, Kürt bölgesi dahil Irak'taki tüm kentleri kapsayacağını söyledi. Kerkük sorununun acil çözümünden yana olduklarını belirten Fevzi Ekrem Terzi, Kerkük'ün tüm Iraklılar'a ait Irak kenti olarak kalmasını istediklerini söyledi.

Türkmen temsilciler, Kürtler'i `Kerkük'ü Kürtleştirme'ye çalışmakla suçladı. Türkmen temsilcileri, Kürtler'in Kerkük'teki siyasi süreci sekteye uğrattığını iddia eterken, ``Kentte hukuku egemen kılmak amacıyla Irak Hükümeti'den askeri müdahalede bulunmasını talep ediyoruz. Kürtler imza kampanyası dahil birçok yasadışı faaliyet gerçekleştiriyor'' dedi.

Sert tartışmaların olduğu Kerkük İl Meclisi'nde Türkmenler'in iddialarına sert yanıt veren Kürtler de Türkmen ve Araplar'ın yasadışı işler yaptığını öne sürdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24