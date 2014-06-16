Türkmenler, IŞİD'e karşı silahlanmaya başladı

IŞİD'in Musul'u ve Telafer'i ele geçirmesinden sonra Kerkük'teki bazı Türkmenler, güvenliklerini sağlamak için silahlanmaya başladı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Lideri Erşed Salihi, üzerindeki çelik yelekle katıldığı basın toplantısına partililer de ellerindeki silahlarla hazır bulundu.



'Halkımızı korumak için bunu yapmak zorundayız'



Salihi, yaptığı açıklamada ülkedeki tüm tarafların silahlandığına dikkati çekerek, "Türkmenlerin de kendilerini korumak için silahlanma hakları vardır. Bölgemizi ve halkımızı korumak için bunu yapmak zorundayız" dedi.

Türkmen nüfusun yaşadığı Telafer'in, IŞİD'in eline geçmesinden sonra endişelerinin arttığını ifade eden Salihi, bir mezhep savaşına doğru gidildiğini savunarak, bir an önce gereken tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Yaşanan gelişmelerden hiçbir tarafın kazançlı çıkmayacağını dile getiren Salihi, Irak halkının zarar gördüğü olaylarda en olumsuz etkilenen kesimin Türkmenler olduğunu ifade etti. Salihi, IŞİD militanlarının girdiği Telafer'de binlerce Türkmenin kaçarak Musul ve Sincar'a sığındığını, bölgede büyük bir insani dram yaşandığını aktardı.

Salihi, IŞİD ve peşmege güçlerinin fırsatı değerlendirerek sorunlu bölgelere girdiğine değinerek, "Bu olumsuz gelişmeleri fırsat bilenler Kerkük, Telafer, Bakuba ve Tuzhurmatu bölgelerini bir oldu bittiye getirerek ele geçirmek istiyor" diye konuştu.