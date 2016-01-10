Türkmenler IŞİD'e karşı saldırıya geçti, Türkiye obüsleri destek verdi

Türkiye-Suriye sınırında Türkmenlerin Sultan Murad Tümeni, IŞİD mevzilerine karşı saldırıya geçti. Türkmen Tümeni’nin saldırısı öncesi sınır hattındaki Türk topçu birlikleri de 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleriyle IŞİD mevzilerini vurarak hedefleri yok etti.

Askeri kaynaklar, Türk topçusunun Türkmen birliklerine destek amacıyla ilk kez IŞİD mevzilerini vurduğunu belirttiler. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdrurahman Mustafa, Hürriyet’ten Uğur Ergan'a yaptığı açıklamada dün akşam saat 18.30 sıralarında Azez’in doğusunda Türkiye sınırının 2-3 kilometre yakınındaki Karaköprü, Karamezra ve Haraba noktalardan IŞİD’e karşı kapsamlı bir operasyon başlattıklarını söyledi.

Türkmenler açısından büyük öneme sahip Çoğanbey bölgesinden de saldırı başlatıldığı bildirildi.

Bölgedeki askeri kaynaklar, Türk topçusunun IŞİD hedeflerini “yumuşatmak” için vurduğunu doğrulayarak, gerekirse bunun belli aralıklarla devam edeceğini söylediler.