Türkmenler, IKBY tarafından yapılması planlanan referandumu boykot edecek

Ahmet Haşim Muhtaroğlu, Tuzhurmatu, 10 Eylül (DHA) - Türkmen Siyasi Parti ve Hareket Başkanları ve Temsilcisleri, Irak Türkmen Cephesi Genel Merkez binasında toplandı.

Toplantıda Türkmenlerin, 25 Eylül\'de Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin (IKBY) yapacağını duyurduğu referandumu reddettiği vurgulandı.

Toplantının ardından Türkmen siyasi parti ve hareketleri ortak bildiri yayımlayarak anayasaya aykırı olduğu için referandumu boykot ettiklerini belirttiler.



Aynı zamanda Kerkük İl Meclisi\'nin aldığı Kerkük\'ün de referanduma dahil edilmesi kararını da reddettiklerini belirttiler.

Basın toplantısında ayrıca 29 Ağustosta Türkmenlerin ve Arapların Kerkük İl Meclis toplantısını boykot ettiği oturumda Kerkük İl Meclisi\'nin aldığı \'Kerkük\'ün referanduma dahil edilmesi\' kararının anayasaya aykırı olduğu; alınan kararın tek taraflı bir karar olduğu ve şehirdeki uzlaşıyı bozduğu dile getirildi.

Basın toplantısında ayrıca Irak\'ın hassas bir dönemden geçtiği ve terör örgütü IŞİD\'in elinde tuttuğu bölgelerin ve bunların başındada El Havice ilçesinin kurtarılmasında birlikte çalışılmasına değinildi.

REFERANDUMU BOYKOT ÇAĞRISI

Türkmen siyasi partileri düzenledikleri basın toplantısında anayasaya göre Irak\'ın birliğini sağlamak için Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa ve Parlamento başkanlığına sorumluluğu üstlenme çağrısı yapıldı. Türkmen milletine seslenilerek Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül\'de yapılması planlanan referandumu boykot etme çağrısı yapıldı. Basın toplantısında ayrıca Türkmen Partileri, Kerkük\'ün kaderini belirlemenin ancak etnik gruplar arasında diyalog ve uzlaşı ile sağlanabileceği ve emri vaki siyasetinin de şehirin kaderini başarısızlığa mahkum edeceğini belirttiler.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi ise basın toplantısında bugün Türkmen Partileri olarak referandumu boykot etme kararı alındığını belirtti.

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Türkmenler olarak referanduma gitmeyeceklerini söyledi. Öte yandan Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan ilk günden beri diyaloğa çağrı yapan tek tarafın ve emri vaki siyasetini kabul etmeyen tek tarafın Türkmenler olduğunu dile getirdi. Turan ayrıca 2006 yılından bu yana Kerkük\'ün özel bir bölgesel yönetim olması projesini sunuduğunu ama kürt partilerinin bu projeyi engellediğini ifade etti.

Görüntü dökümü

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ITC binasında yapılan basın toplantısından kareler

Referanduma karşı asılan afişler

Türkmen Parti başkan ve temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında

arapça bildiri okundu

Salihi ve Turan basına açıklama yaptı