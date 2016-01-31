Türkmenler de Türkiye'ye göç etmeye başladı

Rusya’nın hava bombardımanı ve Esad rejiminin saldırıları dün yoğunlaştı. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, Hatay-Yayladağı karşısında Türkiye’nin kurduğu Yamadi kampının boşaltılmasının uygun bulunduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler’in (BM), Cenevre’deki Suriye görüşmelerine son anda gelme kararı alan muhaliflere, “Sivillerin olduğu yerlere havadan saldırı olmayacağı” güvencesi verdiği belirtilirken, Rusya ve Esad güçlerinin dün özellikle Türkiye sınırındaki Türkmen bölgelerine yoğun hava operasyonları yapması dikkat çekti. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, Hürriyet’ten Uğur Ergan'a yaptığı açıklamada, Hatay-Yayladağı karşısında Türkiye’nin kurduğu Yamadi kampının boşaltılmasının uygun bulunduğunu, Yamadi’nin 3 kilometre güneydoğusunda Kürtdağı bölgesindeki Obin kampının da dün havadan vurulduğunu söyledi. Mustafa şu bilgileri verdi:

Sınırın sıfır noktası

“Lazkiye kırsalındaki Rabia’nın düşmesinden sonra Rusya’nın desteğini alan Esad güçleri Yamadi’ye doğru ilerliyor. Sınırın sıfır noktasındaki kampın 8 kilometre uzağındalar. Dün akşamdan beri (önceki akşam) kampı gruplar halinde boşaltmaya başladık. 500-600’er kişilik gruplar halinde Türkiye’ye gelecekler. Kampta çoğunluğu Türkmen 20 bin kişi kalıyor. Hafta başında AFAD ve Kızılay yetkilileriyle görüşmüştük. Yayladağ’daki Güveççi Köyü’ndeki kamp genişletilmeye başlandı. Gelenler buraya ve diğer kamplara yerleştirilecek. Birçok insan da Türkiye’deki akrabalarının yanına gitmeye başladı. Yamadi’deki kamp bombalanırsa, büyük bir felaket yaşanır. Bu nedenle boşaltma kararı aldık. Kamptaki sahra hastanesi de söküldü. Sadece çok acil durumlar için sağlık ekibi mevcut.OBİN BOMBALANDIBugün (dün) bölge ile görüştüm. Saat 11.30 sıralarında Yamadi’nin güneyindeki Obin Kampı’nı vurmuşlar. Bu kampı geçen Ekim ayında da bombalamışlardı. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildiriliyor. Ayrıca Kürtdağı’ndaki Türkmen köyü Kelez’in de rejim güçlerinin eline geçmeye başladığı bilgisini aldık. Bayırbucak bölgesinde 40 Türkmen köyünden sadece ikisi Türkmenlerin elinde.” Bu arada Yayladağı sınırında insani yardımların geçişi için açılan Arfalı noktasına gelen kadın ve çocuklardan oluşan Türkmen ve Arap kökenlilerden parmak izi alınıp, sağlık testi ve kayıt işlemleri yapılmaya başlandı. AFAD yetkilileri olası yoğun göçe karşılık tüm hazırlıkların yapıldığını söylediler.

289’u çocuk 980 Türkmen giriş yaptı

Esad rejiminin Rusya’nın desteğiyle Lazkiye kırsalındaki Türkmen köylerine saldırıları sonrası Hatay’ın Yayladağı sınırına gelen 980 Suriyeli Türkmen, Türkiye’ye alındı. Türkmenleri, sınır kapısında AFAD ve Kızılay ekipleri karşıladı. Türkmenler, Yamadi Köyü’ne oradan da Türkiye’ye geçmek için sınıra geldi. İlk etapta 289’u çocuk ve 278’i kadın 980 Türkmen, Hatay’ın Yayladağı sınırından giriş yaptı. Sınırda arama yapılarak alınan Türkmenler, otobüslerle biyometrik kayıt işlemleri için Yayladağ’daki AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi’ne götürüldüler. Kayıt işlemlerinin ardından akrabaları olanlar, akrabalarının yanlarına gönderildiler. Akrabaları olmayanlar ise Hatay’da bulunan AFAD’ın İslahiye-2 ve AFAD Suruç Geçici Barınma Merkezleri’ne transfer edildi. Hatay Yayladağı Güveççi’de AFAD’ın kurduğu barınma merkezi tamamlandığında ise Türkmenler buraya yerleştirilecek.

Rusya’nın operasyonlarında

4 ayda 1400 sivil öldü

Suriye’de Rusya’nın 30 Eylül 2015’ten bu yana devam eden hava saldırılarında 1400 sivil hayatını kaybetti. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgilere göre Rus bombardımanında ölen IŞİD üyelerinin sayısı ise 965 olurken, diğer muhalif örgütler bin 233 savaşçı kaybetti.