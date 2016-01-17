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Dünya

Türkmenistan'da sigara satışı yasaklandı

2000’de, sigara içmek sokak da dahil olmak üzere tüm kamuya açık alanlarda yasaklanmıştı

17 Ocak 2016 15:02

Sigara karşıtı politikaların yaygın olduğu bilinen Türkmenistan'da tütün ürünlerinin satışı ülke genelinde yasaklandı.

Independent’ın haberine göre; Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un, ülkedeki tütün ürünlerinin satışını tamamen yasakladığı bildirildi. İki gün önce, ülkeye yasadışı yollardan sokulan sigara paketleri halka açık bir alana kurulan fırında yakılmıştı.

Yasak kararının ardından dükkanlarında tütün ürünleri satanlar yaklaşık 5 bin 200 lira para cezasına mahkum olacak. Başkent Aşkabat’ta sigaranın kara borsada satıldığı yönünde haberler yapılıyor.

Sağlıklı yaşam konusunda katı olduğu bilinen Berdimuhammedov, Sağlıklı Toplumu Koruma Servisi’nin Başkanı Atadurd Odmanov’un, “sigara içenleri bırakmaya teşvik etme konusunda başarısız olduğu” gerekçesiyle unvanını geri almıştı.

2000’de, sigara içmek sokak da dahil olmak üzere tüm kamuya açık alanlarda yasaklanmıştı.

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