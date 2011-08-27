-Türkmenistan'da Kadir Gecesi affı AŞKABAT (A.A) - 26.08.2011 - Türkmenistan'da Kadir Gecesi dolayısıyla uygulanan aftan yararlanan 3 bin 700'den fazla mahkum ailelerine kavuştu. Türkmenistan'da 1999 yılından beri uygulanan ve ''Kadir Gecesi affı'' olarak bilinen genel af geleneği devam ediyor. Kadir Gecesi'nde her yıl binlerce mahkum aftan yararlanarak özgürlüğüne kavuşurken, bu seneki aftan 3 bin 700 Türkmen vatandaşı, 30'a yakın da yabancı uyruklu mahkumun yararlandı. Aftan yararlananlar arasında 3 Türk vatandaşının da bulunduğu öğrenildi. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu toplantısında Kadir Gecesi affı geleneğini sürdürdüklerini belirterek, işlediği suçlardan dolayı derin pişmanlık duyan mahkumların mübarek gecede ailelerine kavuştuğunu söyledi. ''Geçen sene Kadir Gecesi'ndeki aftan 3 bin 999 mahkum yararlanarak özgürlüğüne kavuşurken, Berdimuhamedov 2007 yılından beri Kadir Gecesi dahil çeşitli milli ve dini bayramlarda 24 binin üzerindeki mahkumu affetti. Öte yandan, Türkmen halkının Ramazan Bayramını kutlayan Berdimuhamedov, 31 Ağustos gününü bayram dolaysıyla tatil ilan etti.