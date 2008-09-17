'Türkmenistan'da isyan' iddiası

Tank ve silahlarla firar eden askerlerin katıldığı köktendinci bir örgütle güvenlik güçleri arasında geçen hafta Aşkabad’da çıkan çatışmalarda çok sayıda kişinin öldüğü öne sürülüyor. Operasyona katılanlara dün ödül veren Devlet Başkanı Kurbangülü Verdimuhammedov, huzuru bozanların sert şekilde cezalandırılacağını açıkladı.



Orta Asya’nın en kapalı ülkelerinden biri olan Türkmenistan’da geçen hafta başkent Aşkabad’da yaşanan olaylardan ilk bilgiler sızmaya başladı. Rus Gazeta gazetesi, ayrıntıların bilinmemesine karşın 10-13 Eylül tarihleri arasında Türkmen başkentini savaş

alanına çeviren çatışmalarda 30-50 güvenlik görevlisinin öldüğünü, çok sayıda sivilin de hayatını kaybettiğini bildirdi.



Gazetenin Türkmenistan’daki muhabiri, olayların geçen hafta çarşamba günü bir grup askerin el koydukları tank ve silahlarla Aşkabad yakınlarındaki birlikten firar etmesiyle başladığını, çıkan çatışmada ölen subay ve asker sayısının bilinmediğini yazdı.



Türk işçiler grevde



Aynı gün kentin farklı bölgelerinde sivillerin öldürülmesi ardından olağanüstü durum ilan edildiğini belirten gazete, “Uzun süredir maaş alamayan Türk işçilerin greve başlaması ve şantiyeye çok sayıda ambulans gelmesi de gerginliği artırdı” diye yazdı.



Gazete, cumartesi günü aşırı dinci örgütün üyeleriyle özel tim arasında 12 saati aşan şiddetli çatışma yaşandığını, görgü tanıklarının, “Savaş çıktı sandık” dediğini aktardı. Firarcı askerlerin katıldığı isyancıların bazı kişileri rehin alarak bir fabrikayı işgal etmesi üzerine düzenlenen operasyonda ülkenin en elit birliğinin 30-50 kişi kaybettiğini yazan gazete, bir Rus özel timinin yardıma geldiğini ileri sürdü.



'Vahabi bağlantısı' iddiası



Gazete, “Polis örgütün Vahabilerle bağlantılı olduğunu, ordu dahil her yere sızdığını ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını söylüyor” diye yazdı. Gazeta’ya göre, Aşkabad’daki bir camide örgütlenen ve çok sayıda genci çekmeyi başaran örgütün liderleri operasyonda yakalanamadı.



Türkmen yetkililer, uyuşturucu kaçakçılarıyla polis arasında çatışma çıktığını söylemekle yetinmiş ve daha ayrıntılı bilgi vermemişti.