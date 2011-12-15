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Dünya

Türkmenistan'da devlet başkanı yeniden aday AŞKABAT (A.A)

15 Aralık 2011 22:19

-Türkmenistan'da devlet başkanı yeniden aday AŞKABAT (A.A) - 15.12.2011 - Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov, 12 Şubat 2012'de yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerinde yeniden aday gösterildi. Berdimuhamedov başkanlığında toplanan Milli Kalkınış Hareketi 7. Kurultayında Türkmen lider Berdimuhamedov yeniden aday gösterildi.  Kurultayın açılış konuşmasını yapan Berdimuhamedov, ana gündem maddesinin yaklaşan Devlet Başkanlığı seçimleri olduğunu belirterek, Türkmen halkının güvenini kazanarak, bu görevi başarıyla yaptığını vurguladı. Yaptığı çalışmaları bir kitapta toparlayan Berdimuhamedov, ekonomi, siyaset, uluslararası alan, sanat ve toplumsal gelişme gibi pek çok alanda başarılara imza attıklarını, Türkmenistan'ın kalkınması ve gelişmesi için daha yapacakları çok işleri olduğunu vurguladı. Berdimuhamedov, daha sonra Türkmenistan Demokratik Partisi ve toplum kuruluşlarından Gençler Birliği Kurumu, Kadınlar Birliği Kurumu, Yaşlılar Birliği Kurumu ve Gaziler Birliği Kurumu tarafından Şubat 2012 şeçimlerinde yeniden aday gösterildi.

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