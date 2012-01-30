-Türkmenistan'a 750 milyon dolarlık inşaat yatırımı AŞKABAT (A.A) - 30.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkmenistan'da bu yıldan geçerli olmak üzere 5 yıl içinde mescit, pazar yeri, kültür merkezi, evlendirme dairesi ve düğün salonlarının kapsayan toplam 750 milyon dolarlık inşaat yatırımının yapılacağını bildirerek, ''Bu projelerin ihalelerinde de Türk firmaları öncelikli olarak dikkate alınacak'' dedi. Bakan Çağlayan, Mizan Ticaret Merkezinde düzenlenen Türk-Türkmen İş Formundaki konuşmasında, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, Türkmenistan'ın her geçen gün büyümesinden ve bölgesinde önemli bir güç olmasından Türkiye olarak memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çağlayan, Türk işadamlarından gelişen Türkmenistan'da sadece müteahhitlik hizmetleriyle sınırlı kalmamalarını, hayvancılık ve gıda alanları başta olmak üzere diğer alanlara da yatırımlarını yaymalarını istedi. Bakan Çağlayan, ziyaretin olumlu geçtiğini, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ile sabah yaptığı görüşmede Türkmenbaşı şehrinde Türkiye konsolosluğu açılması yönünde teklifte bulunduğunu, Berdimuhamedov'un da teklife sıcak baktığını aktardı. Türkmenistan'ın Türkiye için oldukça önemli bir ülke olduğunu dile getiren Çağlayan, şunları kaydetti: ''Türk yatırımcıları Türkmenistan'a yatırım yapmaya davet ediyorum. Buraya yatırım yapmaktan kaçınmasınlar. Çünkü buraya yatırım yapan kazanır. Bunun başarılı örnekleri Polimeks ve Rönesans firmaları. Bu firmalara bu ülkede Coca-Cola fabrikası açan Anadolu Gurubu da dahil oldu. Ekonomi Bakanlığı olarak bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk yatırımcıları desteklemeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda birçok ülkeyle yerel para birimiyle ticaret yapılması Türkiye ile Türkmenistan arasında da başlayacak. Artık iki ülkenin işadamları Türk Lirası ve Türkmenistan Manatı ile ticaret yapabilecek. Merkez Bankamız ile Türkmenistan Merkez Bankası bu konudaki çalışmaları tamamlarlarsa uygulamada hayata geçecek.'' Türk-Türkmen Bankasının sermayesinin artırılması konusunda Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'dan bir isteğinin olduğunu, Berdimuhamedov'un isteği olumlu bularak bankanın sermayesinin arttırılması yönünde talimat verdiğini aktaran Çağlayan, ''Bankanın sermayesinin artmasının ardından Türk müteahhitleri Türk-Türkmen Bankasından daha etkin yaralanacaklar. İhaleler için gerekli teminat mektubu için artık başka ülkelerdeki bankalara başvurmak yerine bu bankaya başvuracaklar'' diye konuştu. Çağlayan, Türkmenistan'ın büyüyen ekonomisiyle ülkenin modernleşmesi için alt yapı yatırımlarını sürdürdüğünü belirterek, ''Türkmenistan'da bu yıldan geçerli olmak üzere 5 yıl içinde 5 şehirde mescit, pazar yeri, kültür merkezi, evlendirme dairesi ve düğün salonlarının kapsayan toplam 750 milyon dolarlık inşaat yatırımı yapılacak. Bu projelerin ihalelerinde de Türk firmaları öncelikli olarak dikkate alınacak'' dedi.