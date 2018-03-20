Türkmenistan uyruklu kadın, 3 kilo eroinle yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de durdurulan otobüste, 3 kilo 30 gram eroin ile yakalanan Türkmenistan uyruklu kadın yolcu, gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun batı illerine götürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, Türkmenistan uyruklu L.B. (25) adlı kadının bagaja verdiği çantasında 2 ayrı poşette 3 kilo 30 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan uyuşturucu kuryesi kadın, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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