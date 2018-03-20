T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkmenistan uyruklu kadın, 3 kilo eroinle yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de durdurulan otobüste, 3 kilo 30 gram eroin ile yakalanan Türkmenistan uyruklu kadın yolcu, gözaltına alındı

20 Mart 2018 12:27

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de durdurulan otobüste, 3 kilo 30 gram eroin ile yakalanan Türkmenistan uyruklu kadın yolcu, gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun batı illerine götürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, Türkmenistan uyruklu L.B. (25) adlı kadının bagaja verdiği çantasında 2 ayrı poşette 3 kilo 30 gram eroin ele geçirdi. 
Gözaltına alınan uyuşturucu kuryesi kadın, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİTürkmenistanKayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüYolEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24