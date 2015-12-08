Türkmen lider: PKK, Rusya aracılığıyla Esad'a petrol satıyor

Suriyeli Türkmen lider Samir Hafez, PKK'nın Suriye kolu PYD ile Esed rejimi arasında petrol anlaşması yapıldığını, Rusya'nın da aracı olduğunu söyledi.

Star’dan Erdinç Akkoyunlu’nun haberine göre; Suriyeli Türkmen Lider Samir Hafez, PYD ile Esad arasında yapılan petrol anlaşmasına Rusya’nın da aracı olduğunu söyledi. Suriye’de 150 bin varil petrol üretildiğini söyleyen Hafez, “Bu kuyuların yarısı DAEŞ’te yarısı da PYD’nin elinde. İkisi de çıkardıkları petrolü Esad rejimine satıyor” dedi. Hafez, “PYD’nin bin 420, DAEŞ’in 300 kuyusu var. PKK günde 75 bin varile yakın petrol üretiyor. George Haswani onu da alıyor, Esad’a veriyor. O da petrolü gönderiyor ve ihtiyacı olan mazotu elde ediyor. Çünkü Suriye rejimi için petrol yok mazot var” diye konuştu.

“Suriye’de petrol üretimi günde 150 bin varil”

Rusya’nın ‘Türkiye’nin, IŞİD’ten petrol aldığı iddiasına da değinen Hafez, “İddia edilen rakam günde 300 bin varil. Oysa ki Suriye’de petrol üretimi günde 150 bin varile düşmüş durumda. Bunun da yarısı DAEŞ, yarısı PYD’nin elinde. İkisi de şu anda Esad rejimine enerji yani mazot sağlıyor. Esad elindeki petrolün çoğunu vererek yerine mazot alıyor. Suriye’de mazot olmazsa, fırından ekmek çıkmaz, araçlar çalışmaz. Türkiye’nin DAEŞ’ten petrol aldığı yalanı buradan ortaya çıkıyor zaten” dedi.

Rusya’nın bölgede bulunmasında gaz haritalarının etkili olduğunu anlatan Samir Hafez, “Mısır’ın kuzeyinde 240 trilyon metreküp gaz rezervi bulundu. Rusya, hem şu andaki gaz satışında kendini ön planda tutuyor, hem de o bölgeye yerleşerek tüm koridorlara hakim olup gazdan pay almak istiyor” diye konuştu. Suriye Lazkiye’de 24 metre derinlikten kullanılabilir petrol çıktığını belirten Samir Hafez, “Rusya’da petrol birkaç kilometre derinlikte çıkıyor. Rusya, OPEC’e taahhütleri gereği kendi ülkesindeki petrolü çıkartmak zorunda. Petrolün varili şu anda büyük düşüş yaşayarak Rusya’nın çıkartma maliyetine yaklaştı. Ortadoğu’da bulunmasındaki amaç petrol fiyatını artırıp yeniden para kazanmaya çalışmak” ifadesini kullandı.

“Bayırbucak’a saldırmalarının nedeni….”

Türkmen lider Hafez, “Bayırbucak’a saldırmalarının sebebi Kürt kantonlarını Akdeniz’e ulaştırmak. Bunu yaparlarsa iki şeyi başaracaklar. Türkiye’nin önüne PKK’nın sahip olduğu bir hat çekerek iç karışıklıkla ülkeyi dış meselelerle uğraşamaz hale getirmek, ikincisi de Akdeniz’e uzanan koridorla Rusya’nın kontrolünde ve ABD’nin de yararlandığı bir enerji sevk hattı oluşturmak” diye konuştu.

Kızıldağ’da şiddetli çatışmalar olduğunu anlatan Samir Hafez, “Bayırbucak’ta Kızıldağ bir bizim bir Esad’ın elinde. Esad’ın eline geçince hemen yine saldırıyoruz ki oraya ağır silahlar koymasın diye. Bunu BBC de çok merak etti bana ‘Sizin elinizde silah da yok nasıl orayı koruyorsunuz’ diyor. Ben de ‘Rus uçağı vurmadığı zaman biz orayı geri alabilecek durumda oluyoruz’ dedim. Yani Kızıldağ, çok el değiştirecek daha. Biz onu son ana kadar vermek istemiyoruz. Yaşayanlar da terk etmek niyetinde değiller” ifadesini kullandı.