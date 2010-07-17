-TÜRKMEN KADIN BAŞI TAŞLA EZİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 17.07.2010 - Kadıköy'de, Türkmenistan uyruklu bir kadın, kafası taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Göztepe Merdivenköy Mahallesi İmam Ramiz Sokak'ta bir apartmanın sakinleri, otoparka inen merdivenin altında bir ceset görerek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada kadının kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Kadının çantasını arayan polis, kimlik bulamazken, çantada bulunan evraklardan bazı telefon numaralarına ulaştı. Polis, bu numaralardan yola çıkarak, Fatih'te oturduğu evde bulduğu Atabek C'yi gözaltına aldı. Atabek C'nin ifadesinde, öldürülen kadının, Türkmenistan uyruklu Akılcan Cuma Niyazova (35) olduğunu ve kendisinde kaldığını, ancak iki gün önce Yoldaş isimli bir arkadaşına gittiğini söylediği öğrenildi. Kadıköy'de ekmek fırını bulunan Yoldaş'a da ulaşan polis, bu kişinin ifadesi doğrultusunda, öldürülen Niyazova'nın, Ruslan J. ile iki gece beraber olduğunu belirledi. Ataşehir Örnek Mahallesi'nde oturan Ruslan J. de gözaltına alınarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ruslan J'nin sorgusunda, Akılcan Cuma Niyazova ile iki gece önce birlikte olduklarını, alkol aldıklarını ve onu dövdükten sonra kafasını taşla ezerek öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Atabek C, Yoldaş, Ruslan J. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.