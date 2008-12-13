Türklerin yüzde 55'i nükleere yasak istiyor

Türkiye’de halkın yüzde 55’inin, tüm nükleer silahların ortadan kaldırılmasını öngören uluslararası bir anlaşmanın yapılmasına büyük bir destek verdiği belirlendi.



Buna karşın, yüzde 65 olarak ölçülen, söz konusu anlaşmaya çeşitli derecelerde destek veren Türklerin oranının, bölge ülkelerinden İran ve İsrail dahil, bölge ülkelerinden düşük olması dikkat çekti.



World Public Opinion tarafından 21 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma dünya çapında halkın tüm nükleer silahların yok edilmesini öngören uluslarararası anlaşmanın yapılmasından yana tutum aldığını gösterdi.



19 bin 142 kişinin katıldığı araştırmanın yapıldığı 21 ülkeden 20’sinde nükleer silahları olan ülkelerin aşamalı olarak ortadan kaldırmayı, henüz bu tür silahları olmayan ülkelerin ise geliştirmemeyi taahhüt edeceği uluslararası anlaşmanın yapılmasına yüzde 62-93 arasında değişen oranlarla destek verdi. Anlaşmaya karşı çıkanların oranı ise, yüzde 16 olarak hesaplandı.



Karşı çıkan Türklerin oranı yüzde 10



Pakistan’da yüzde 46’da kalan nükleer silahsızlanmasını öngören bir anlaşmayı destekleyenlerin oranı Türkiye’de yüzde 65 olarak hesaplandı. Türklerin yüzde 55’i anlaşmaya çok güçlü bir destek verdi. Anlaşmaya karşı çıkan Türklerin oranı ise yüzde 10’da kaldı.



Buna karşın, Türkiye’de söz konusu anlaşmaya çeşitli derecelerde destek veren yüzde 65’lik çoğunluğun, Pakistan dışındaki Ortadoğu bölgesinde en düşük oranı olması da dikkat çekti.



Anlaşmaya destek, Mısır’da yüzde 85, Filistin’de yüzde 70, İran’da yüzde 68, İsrail’de yüzde 67 düzeyinde gerçekleşti.



Bu arada, büyük miktarda nükleer silahları olan beş ülkede bu tür silahlarının aşamalı olarak tamamen kaldırılmasından yana çok büyük çoğunluklar ortaya çıktı. Nitekim bu oran, ABD’de yüzde 77, Rusya’da yüzde 69, Çin’de yüzde 85, Fransa’da yüzde 86 ve İngiltere’de yüzde 81’yi buldu.