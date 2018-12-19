Türklerin yurt dışı bankalardaki döviz mevduatı 43 milyar dolara yaklaştı

Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, zengin vatandaşlar, TL’deki değer kaybı ve ekonomik krizle varlıklarını yurt dışına taşıyor. Türklerin yurt dışındaki bankalardaki döviz mevduatı, haziranda 25 milyar 895 milyon dolar seviyesinde iken ekimde 42 milyar 866 milyon dolara yükseldi.

Verilere göre yurt içi yerleşiklerin yurtdışı bankalardaki toplam mevduatı ekimde yabancı para ve TL cinsinden toplam 49 milyar 150 milyar dolara yükseldi. Bu rakam haziranda 33 milyar 6 milyon dolar seviyesindeydi. Efektif ve mevduatların toplamı ise aynı dönemde 47.8 milyar dolardan 65.2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Açık 335 milyar

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2017 sonuna göre yüzde 1.1 azalışla 230.3 milyar dolar, yükümlülükleri (Türkiye’deki yabancı varlıkları) ise yüzde 18.6 oranında azalışla 565.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yabancı varlıkları eriten ise sermaye kaçışından öte TL’deki değer kaybıyla birlikte Türkiye’deki varlıkların hızla değer kaybetmesi oldu.

Türkiye’nin yurt dışı varlıklarıyla yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda eksi 461.9 milyar dolarken 2018 ekim sonunda 335.1 milyar dolara geriledi.

Rezervler azaldı

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 sonuna göre yüzde 20 azalışla 86.2 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 20.9 artışla 92.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve TL cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 40.6 artışla 49.2 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 sonuna göre yüzde 42.5 oranında azalışla 112.6 milyar dolara, aynı dönemde portföy yatırımları yüzde 21.6 azalarak 136 milyar dolara geriledi.