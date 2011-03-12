-TÜRKLERİN OTURDUĞU BİNADA YANGIN BERLİN (A.A) - 12.03.2011 - Almanya'nın başkenti Berlin'de Türklerin de oturduğu binada sabah saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Berlin polisi, Neukölln semtindeki "Sonnenallee 18" adresindeki 5 katlı binada sabah saat 06.00 civarında çıkan yangında 3 kişinin öldüğünü, 17 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bir iç avluda bulunan binanın ikinci katındaki merdivenlerde başladığı tahmin edilen ve hızla yayılan yangında biri kadın, biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polis ölenlerin milliyeti hakkında bilgi vermezken, Salih Zerdali adlı bir Türk, ölenlerin eski Yugoslavya kökenli olduğunu, kendisinin de yangın sırasında ağır yaralanan Necdet Y. adlı Türk'ün çocuklarını binadan almaya geldiğini söyledi. Zerdali, Necdet Y'nin ellerinden ve ayaklarından ağır yaralandığını, kızı Ebru Y'nin de ağır yaralı olarak hastanede yattığını ve ameliyata alınacağını kaydetti. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.