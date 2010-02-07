'Türklerin ölmeyen sanatı, vasfı askerlik'





T24- Topkapı Müzesi Müdürü tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, "Bizde resim heykel sanatı yok, musikiyle uğraşılmaz, filozof yoktur, fakat ölmeyen sanatımız, vasfımız askerliktir” diye konuştu.





Topkapı Müzesi Müdürü tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, MHP’nin Siyaset ve Liderlik Okulu eğitim faaliyetleri çerçevesinde, parti genel merkezinde düzenlenen “Türk Devleti’nin Tarihi Temelleri” konulu söyleşiye katıldı.



Ortaylı, burada yaptığı konuşmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapılan üniversite sınavlarında kopya çekildiğini ve ‘ehil olmayan’ öğrencilerin iyi üniversiteleri kazandığını öne sürdü. Ortaylı, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki üniversiteye giriş sınavlarında açık şekilde kopya çekiliyor” diyerek, “Böylelikle iyi okullara ehil olmayan öğrenciler geliyor. Bunun açtığı gediği Galatasaray Üniversitesinde ben hissediyorum. İmtihanların asayişini iyi kontrol etmeliyiz” dedi.





‘Tarih şuurumuz noksan’







Ortaylı, Batı toplumlarında büyük heyecanlar yaratan buluşların Türk toplumunda sıradan kabul edildiğini ifade ederek, bunun “Türklerdeki tarih şuurunun noksanlığından” kaynaklandığını öne sürdü. Her milletin kendine göre vasıfları bulunduğunu, Türklerin de birinci vasfının asker millet olması ve tarih yapması olduğunu anlatan Ortaylı, “Türkleri sevmek için dünyanın en mükemmel vasfına sahi olmamız gerekmiyor. Bizim en önemli vasfımız da tarih yapmamız, teşkilatçı bir yapıya sahip olmamız” diye konuştu.





‘Bizde filozof yok, resim, musiki yok, ölmeyen tek vasıf askerlik’





İlber Ortaylı, MHP’deki konuşmasında son yıllarda Türkiye’de milliyetinden utanma duygusunun, antimilitarist, asker düşmanı bir topluma doğru gidişin körüklendiğini de iddia etti. “Burada aynı vasfa sahip olmayan Avrupa devletlerinin kışkırtmasının olmadığını söyleyemeyiz” diyen Ortaylı, şöyle konuştu: “Türk toplumunun militarist olmasından Belçika’nın, İsviçre’nin ne zararı olabilir? Resim sanatı Fransa’da öldüyse, Fransa bu sanatın bütün dünyada da ölmesini ister, mimari İtalya’da öldüyse, İtalyanlar bütün dünyada mimarinin yok olmasını ister. Hiçbir kavim kendi kaybettiği vasfın başka bir kavimde devam etmesini istemez. Türk askeri sanatından, askeri toplum özelliğinden insanlar rahatsız oluyor ama ne yapalım bu Türklerin en önemli vasfı. Bizde de resim, heykel sanatı yok, musikiyle uğraşılmaz, filozof yoktur, fakat ölmeyen sanatımız, vasfımız askerliktir.”