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Türklerin kadın turistle ilişkisi doktora tezi oldu

Alper Aslan, ’Turist-Çalışan Cinsel İlişkilerinin Eleştirel Gerçeklikle İncelenmesi’ adlı bir tez yaptı

26 Nisan 2012 23:25

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora öğrencisi Alper Aslan’ın ’doktora tezi’ için yaptığı bir araştırma, tatil bölgelerindeki konaklama tesislerinde çalışan erkek personelin, özellikle de animatör ve barmenlerin büyük çoğunluğunun, kadın turistlerle daha kolay ilişki kurduklarını ortaya koydu.

Alper Aslan, ’Turist-Çalışan Cinsel İlişkilerinin Eleştirel Gerçeklikle İncelenmesi’ başlıklı doktora tezi için iki sezon üst üste Marmaris’teki iki konaklama tesisinde barboyluk ve bulaşıkçılık yaptı.
 
Üniversite öğrencisiyken de konaklama tesislerinde garsonluk ve bir rafting şirketinde tur rehberliği yapan Alper Aslan, hazırladığı ’Turist-Çalışan Cinsel İlişkilerinin Eleştirel Gerçeklikle İncelenmesi’ başlıklı doktora teziyle, Gazi Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Dokuz Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ve Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya katıldı. Yarışmada Alper Aslan, ’En İyi Lisansüstü Turizm Tezleri Yarışması’nda ’Çelik Gülersoy Özel Ödülü’nü aldı.
 
'Tatilin bir parçası' Turizm personeli- kadın turist yakınlaşmasının sektörde çok bilinen yaygın bir konu olduğuna işaret eden Alper Aslan, "Bir genelleme yapmak doğru olmaz ama erkek turizm personeliyle kadın turistlerin ilişkilerinin belirli sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla hem çalışanlar hem de tatile gelen kadın turistler için tatilin bir parçası olduğunu gördüm" dedi.
 
Alper Aslan, doktora tezine konu olan araştırmada erkek çalışan- kadın turist arasında karşılıklı isteğe bağlı ilişkileri incelediğini, kadın çalışanlarla erkek turistlerin araştırma kapsamı dışında tutulduğunu kaydetti.
 
Animatörlerin turistlerle birlikte havuza girip eğlendiklerini, dans ettiklerini, gerekirse el şakası bile yaptıklarını anlatan Aslan, bu durumun cinsel yakınlaşmada animatörleri diğer personele göre avantajlı duruma getirdiğini ifade etti.

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