-Türklerin İspanya tatili zehir oldu MADRİD (A.A) - 31.10.2011 - Bir seyahat acentasının İstanbul çıkışlı organizasyonuyla İspanya'nın Madrid, Barcelona ve Mallorca kentlerine gelen 400 kadar Türk tatilci, otel paralarının ödenmemesinden, transferlerinin yapılmamasından ve programlarındaki gezilerin hiçbirine gidememelerinden dolayı mağdur durumda kaldı. Madrid'de ve Barcelona'daki 180'er, Mallorca'daki 40 kadar Türk tatilci, seyahat acentası yüzünden oldukça kötü şartlarda geçen İspanya tatillerini yarıda keserek, yarın İstanbul'a dönmek zorunda kalacaklar. İstanbul, Adana, Kayseri, Eskişehir, İzmir gibi Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve Madrid'de bulunan 180 kadar tatilci, 28 Ekim'de İstanbul'dan çıktıkları seyahatlerinin burunlarından geldiğini söyledi. AA muhabirine açıklama yapan Madrid'deki Türk tatilciler, sorunlarının hemen uçaktan iner inmez başladığını belirterek, ''Havaalanında otobüs sorununu 1,5 saatte çözdük. Otele geldiğimizde ise oda paraların ödenmediğini öğrendik ve otele alınmadık. Daha sonra otelin iyi niyetiyle ama parasını cebimizden ödeyerek en azından kendimize kalacak yer bulduk. Ancak otel yönetimi, 4 günün parasını ödemediğiniz taktirde anahtarı vermiyor ve polis çağıracağını söylüyor'' şeklinde konuştular. Çoğunluğu emekli olan, yaşlıların ve çocukların da bulunduğu mağdurlardan bazıları, ''Biz hergün yurtdışına çıkabilen, maddi durumu iyi insanlar değiliz. Para biriktir, izin al ve hatta çalıştığın kurumdan yurtdışı izni al ve burada böyle kal. İşte insanın en çok o gücüne gidiyor. Tırmalayıp tırmalayıp bir yer görmeye çalışmak ve daha sonrada bu halde kalmak çok zor'' diye yakındı. İlk defa yurtdışına çıkan 75 yaşındaki bir kadın mağdur da ''Cumadan bugüne kadar stresten ne yaptığımız bilemedik. Vallaha benim memleketim daha güzel, sahillerimiz, Akdenizimiz daha güzel. Burası da güzel fakat tatile geldik, yapamadık. Madrid'de kendi imkanımızla bir defa çıktık bir yerlere gittik ama gittiğimiz yeri de bilmiyorum'' açıklamasında bulundu. Tatilleri zehir olan diğer Türkler de duygularını şu şekilde ifade ettiler: ''Rezil olduk, para dışında zamanımızı da harcadık, sinir harbi yaşadık, tınlattık birazcık!'', ''Ne bir alışveriş ne bir gezmek sadece Madrid'in içinde deli danalar gibi dolandık'', ''9 günlük tatil 4 günde bitiyor ve o 4 günde de baştan başa Madrid metrolarını gezdik'', ''Ben hiçbirşey görmedim. Çocuklarıma bile telefon açmadım çünkü onlara kendimi güldürmek istemedim. Çok çirkin birşey'', ''Yurtdışını gezmek için 1 yıldır emekli maaşımı biriktiriyorum ama sefil olduk'', ''Programda 6 şehir olmasına rağmen biz bir tek Madrid'e geldik ve burada kaldık. Hatta kalmaktan da ziyade barındık. Yani biz havaalanına indik sahipsiz kaldık'', ''Madem böyle bir problem vardı, bizi hiç yurtdışına çıkarmasalardı, gelmeseydik. Sinir sistemi diye birşey kalmadı. Çok huzursuzuz''. Seyahat acentasının mağdurları, herşeye rağmen grup içinde birlik olmayı başardıklarını anlatarak, ''Bir çıkar yol bulmaya çalıştık. Ekip olarak kimsenin kimseyi yememesi büyük başarı. Herkes, (yaparız, ederiz, bugünü de kurtaralım) dedi. Aramızda yardımlaşma var. Gerektiğinde kredi kartı kullanılıyor ve yol paraları veriliyor'' dediler. Normalde Madrid, Sevilla, Cordoba, Granada, Valencia ve Barcelona'yı kapsaması öngörülen 9 günlük İspanya seyahati için uçak, otel ve havaalanı-otel transferleri dahil 550 avro ödeyen Madrid'deki mağdurlar, Türkiye'ye döndüklerinde bu işin peşini bırakmayacaklarını ve sözkonusu şirkete dava açarak, haklarını arayacaklarını söylediler. Yapılan açıklamalarda, ''Şirketin üst düzey yöneticileriyle de konuştuk ama bugüne kadar bize hep yalan söylendi. Bize söylenen tur bedelinin yarısını iade edecekleri, otelin parasını karşılayacakları ve dönüş biletlerinin hazırlandığı oldu. İstanbul'a döndüğümüzde sigorta şirketlerini zorlayacağız, şirketin ofisinin önüne gideceğiz'' denildi. Müşterilerini mağdur ettiği belirtilen seyahat şirketinin İspanya'da çalıştığı turizm şirketiyle yaşadığı sorunların da etkisiyle büyük mağduriyet yaşayan ve ''turları iptal oldu'' gerekçesiyle yarın dönmeleri öngörülen tatilciler, ''Eğer uçakta yer olmazsa yarın akşam yüzlerce kişi havaalanında sefillik yaşamaya devam edecek'' uyarısında bulundu. Öte yandan aynı organizasyonda Barcelona'dan otobüsle Madrid'e 35 tatilci taşındığı sırada yeni bir sorun daha yaşandığı öğrenildi. Otobüs şoförünün ''Şirketimden talimat geldi para ödemeniz gerekiyor'' diyerek yarı yolda otobüsü durdurduğu ve Türklerin polis çağırması üzerine otobüs şoförünün ikna edilerek, tatilcileri Madrid'e ulaştırdığı öğrenildi. 400 kadar tatilcinin Madrid, Barcelona ve Mallorca'dan 20.00 ve 20.30 saatleri arasında kalkacak uçaklarla yarın gece İstanbul'a varmaları öngörülüyor.