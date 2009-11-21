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Dünya

'Türklerin işi manavlık' demek düşünce özgürlüğü

Türk ve yabancıları eleştiren Alman Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Sarazzin hakkındaki soruşturma durduruldu.

21 Kasım 2009 02:00

Berlin Savcılığı, bir dergiye yaptığı açıklamayla, Berlin’deki Türk ve yabancıları eleştiren Alman Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Thilo Sarazzin hakkındaki soruşturmayı durdurdu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Sarazzin’in sözlerinin düşünce özgürlüğü ile ceza hukuku arasındaki sınırı geçmediği, bu sözlerle halkı kışkırtmak ve iftira etmek suçları işlemediği görüşüne yer verildi.

Sarrazin, “Yanlış politikalardan dolayı sayıları artan bu kentteki Türk ve Arapların büyük çoğunluğunun manavlıktan başka üretim işlevi yok. Devletten geçinen, çocuklarının eğitimine yeterince ilgi göstermeyen ve sürekli yeni küçük başörtülü kızlar üretenleri kabul etmek zorunda değilim” ifadelerini kullanmıştı.

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