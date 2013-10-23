Türklerin gecesinde son gülen Nuri Şahin oldu

Real Madrid'den Ada'ya transfer olduğu günden bu yana forma giydiği maçlarda yıldızlaşan Mesut Özil'in oldukça tutuk göründüğü maçta Arsenal, kendi sahasında Nuri Şahin'in de forma giydiği Alman rakibi Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu.

Henrikh Mkhitaryan, 16'ncı dakika deplasmanda takımını 1-0 öne geçirirken, Arsenal 41'nci dakikada Giroud ile bu gole cevap verdi. 82'nci dakikada Lewandowski'nin attığı şık gol ile takımını Arsenal karşısında galibiyete taşıdı.

Öte yandan Arda Turan'ın forma giydiği Atletico Madrid ise Austria Wien'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. İspanyol ekibinin gollerini 8’de Raul Garcia, 20. ve 53. dakikalarda Diego Costa attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde diğer karşılaşmalar ise şu sonuçlarla tamamlandı:

Porto: 0 - Zenit : 1

Celtic: 2 - Ajax: 1

Milan: 1 - Barcelona: 1

Steaua Bükreş: 1- Basel: 1

Marsilya: 1 - Napoli: 2

Schalke 04: 0 - Chelsea: 3