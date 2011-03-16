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Dünya

TÜRKLERİN DÖNÜŞ BİLETİ KIZILAY'DAN ŞANGHAY (A.A)

16 Mart 2011 16:43

-TÜRKLERİN DÖNÜŞ BİLETİ KIZILAY'DAN ŞANGHAY (A.A) - 16.03.2011 - Japonya'daki deprem ve tsunami felaketinin ardından bölgeye ilk ulaşan uluslararası yardım ekiplerinden Kızılay, ülkedeki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönmesi için imkanlarını seferber ediyor. Felaket bölgesindeki Kızılay ekibi, durumu uygun olmayanların dönüş biletlerini karşılayabileceklerini söyledi. Depremin vurduğu Sendai bölgesine doğru tekrar hareket halinde olan öncü ekipten Gökhan Dilmaç, ülkede bulunan Türklerin ihtiyaçları olması halinde dönüş biletlerini karşılayabileceklerini ve bunun bir bağış şeklinde yapılacağını söyledi. Dilmaç, bu şekilde bir talebi olan vatandaşların kendilerine Japonya'daki Türk Büyükelçiliği aracılığıyla ulaşabileceğini kaydederken, Türk Kızılay'ının da duruma bu şekilde bir katkısının olacağını vurguladı.  Bölgede şiddetli kar yağışı olduğunu aktaran Dilmaç, felaketin vurduğu bölge olan Sendai'ye 125 kilometre kala yağış nedeniyle bir benzinlikte durduklarını sözlerine ekledi.  Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Sermet Atacanlı, Türk vatandaşlarının "kalmak için bir nedenleri yoksa" Japonya dışına çıkmalarını önermişti.

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