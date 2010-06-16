'Türklerin AB rüyası bitti'

T24- Swissotel Grand Efes’te Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) tarafından Ege Fikir Önderleri Avrupa Birliği Eğitim Programının 5. yılını tamamlaması dolayısıyla “Avrupa Birliğine Katılım Müzakereleri: Bugün ve Yarın” konulu bir panel düzenlendi.





Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Emre Gönen’in moderatörlüğünü yaptığı panele AB Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Bozkır, eski Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve eski Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu eş başkanı Joost Lagendijk, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlter Turan, gazeteci Andrew Finkel ve CPS Stratejik Danışmanlık Grubu Genel Müdürü Tulu Gümüştekin konuşmacı olarak katıldı.





Volkan Bozkır, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin AB üyeliğine adaylığında 50 yılı geride bıraktığını, bunun da Türkiye’nin “ne kadar hoşgörülü, kararlı ve inatçı” olduğunu gösterdiğini söyledi. Türkiye’de 50’li yılların Amerika rüyası içinde geçtiğini, 70’li yıllardan itibaren bunun yerini Avrupa Birliği rüyasının aldığını kaydeden Bozkır, “Benim kanaatimce AB rüyası da sona ermiştir. AB artık yeni üyelere para sağlayan yer olmaktan çıkmış, kendi üyelerinin sorunlarıyla uğraşmaktadır” diye konuştu.





AB’yi “Bileşik Kaplar teorisi”ne benzeten, “ancak kaplardan 1-2 tanesinin çatladığını” söyleyen Bozkır, “2013 yılında karar noktasına geldiğimizde, Türkiye’yi en iyi noktaya getirmek çok önemlidir. AB için Türkiye,kaçırılmaz, mutlaka üye yapılması gereken ülke ve Türkiye vazgeçilmez, mutlaka alınması gereken ülke konumuna ulaştığı için alınacaktır” dedi. Bozkır, AB’nin vize verirken yaşadığı korkuların yersiz olduğunu, Ankara Antlaşması’nın imzalanmasından bu yana 50 yıla yakın süre geçtiğini, o günden bu yana çok şeyin değiştiğini ifade etti.