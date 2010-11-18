T24 - Kıbrıs Rum Kesimi’nde geçen hafta bir festivale yönelik saldırıların ardından, şimdi de internette yayınlanan bir video görüntüsü gündemde.



Kıbrıs Rum Kesimi’nde artan ırkçılık, geçen hafta bir festivale yönelik yapılan ve Türklerin de yaralanmasına neden olan saldırıların ardından yeniden gündeme geldi. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



Son olarak, Rum sivil savunma teşkilatından üst düzey bir yetkilinin, 3-4 yaşındaki torununa "Türkleri ve komünistleri öldür" şeklinde eğitim verdiği ortaya çıktı.



Rum basınında büyük tartışmaya yol açan video görüntüsü, daha sonra youtube ve facebook gibi sitelerden kaldırıldı.



Görüntüde, üst düzey yetkili, elinde oyuncak silah tutan 3-4 yaşındaki torununa "Türkleri ve komünistleri" öldürmesi gerektiğini söylüyor.



Özellikle sol eğilimli Rum basını tarafından büyük tepki toplayan görüntü, Rum yönetiminin soruşturma başlatmasının ardından, nefret içerdiği gerekçesiyle youtube ve facebook gibi sitelerden kaldırıldı.



Dede ve torun arasındaki diyaloglar şöyle:



Dede: kim geçiyor?

Torun: Bizi koruyan yunan ordusu geçiyor.

Dede: Kime ateş edeceksin?

Torun: Türklere

Dede: Başka kimlere?

Torun: Komünistlere

Dede: Afferin sana be çocuk. Aslanlar gibi bir Yunansın sen

Torun: Yunanlara ateş etmeyecek miyim?

Dede: Yok hayır. Yunan olan biziz. Kötü olanlar komünistler ve Türklerdir dedik ya

Dede: Yaşasın cunta

Torun: Yaşasın...