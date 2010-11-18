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Dünya

'Türkleri ve komünistleri öldür'

Rum basınında büyük tartışmaya yol açan video görüntüsü, daha sonra youtube ve facebook gibi sitelerden kaldırıldı...

18 Kasım 2010 02:00

T24 - Kıbrıs Rum Kesimi’nde geçen hafta  bir festivale yönelik saldırıların ardından, şimdi de internette yayınlanan bir video görüntüsü gündemde.

Kıbrıs Rum Kesimi’nde artan ırkçılık, geçen hafta bir festivale yönelik yapılan ve Türklerin de yaralanmasına neden olan saldırıların ardından yeniden gündeme geldi. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle: 

Son olarak, Rum sivil savunma teşkilatından üst düzey bir yetkilinin, 3-4 yaşındaki torununa "Türkleri ve komünistleri öldür" şeklinde eğitim verdiği ortaya çıktı.  

Rum basınında büyük tartışmaya yol açan video görüntüsü, daha sonra youtube ve facebook gibi sitelerden kaldırıldı. 

Görüntüde, üst düzey yetkili, elinde oyuncak silah tutan 3-4 yaşındaki torununa "Türkleri ve komünistleri" öldürmesi gerektiğini söylüyor.

Özellikle sol eğilimli Rum basını tarafından büyük tepki toplayan görüntü, Rum yönetiminin soruşturma başlatmasının ardından, nefret içerdiği gerekçesiyle youtube ve facebook gibi sitelerden kaldırıldı. 

Dede ve torun arasındaki diyaloglar şöyle: 

Dede: kim geçiyor?
Torun: Bizi koruyan yunan ordusu geçiyor.
Dede: Kime ateş edeceksin?
Torun: Türklere
Dede: Başka kimlere?
Torun: Komünistlere
Dede: Afferin sana be çocuk. Aslanlar gibi bir Yunansın sen
Torun: Yunanlara ateş etmeyecek miyim?
Dede: Yok hayır. Yunan olan biziz. Kötü olanlar komünistler ve Türklerdir dedik ya
Dede: Yaşasın cunta
Torun: Yaşasın...



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