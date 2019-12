İngiliz basını, "Arsenal’in genç silahları Türkleri şaşırttı. Fabregas, Türkleri tımar etti" ifadeleri kullanırken, İspanyollar Aragones’in koltuğunun sallandığını belirtti.





Fenerbahçe’nin farklı Arsenal yenilgisi Avrupa basınında geniş yer buldu. İngiliz medyası sonucu "Arsene Wenger-Luis Aragones farkı" olarak yorumladı ve Arsenal için "Fener dövücüler" başlığını kullandı. Alman gazeteleri F.Bahçe’nin yoluna devam edebilmesi için mucize gerektiği görüşünde birleşti. İspanyol medyası ise Aragones’in Türkiye’deki macerasının sonuna yaklaştığını savundu.



İNGİLTERE



The Times: Wenger genç silahşorlarını selamladı.



The Sun: 5 yıldız Arsenal için F.Bahçe kolay lokma. Süper Cesc Fabregas, Türkleri tımar etti.



Daily Mail: Theo’nun Türkiye Şutu. Wenger korkusuz takımına alkış tuttu.



Daily Express: Theo Walcott’un yüksek uçuşu. Arsenal uçuyordu.



Daily Mirror: Kolay Lokma. Arsenal futbolcuları, Wenger’e mükemmel bir doğum günü hediyesi verdi. Fenerbashers (Fenerdövücüler)



The Independent: Arsenal’in genç silahları Türkleri şaşırttı.



The Daily Telegraph: Ramsey’in son dakika golü Arsenal’in 5 yıldızlı gecesine damgayı bastı.



ALMANYA



Premiere TV (Beckenbauer): Grupta Arsenal’den sonra en avantajlı takım Kiev. F.Bahçe’ye mucize gerek.



Sport 1: Arsenal Fenerbahçe’yi vurdu.



Sportbild: Avrupa şampiyonu antrenör üzerindeki baskı şimdi daha da fazla.



İSVİÇRE



Blick: Arsenal Aragones’in koltuğunu salladı.



20 minuten: Arsenal bu defa beş attı.



İSPANYA



Marca: Arsenal, Luis’i gömüyor. Fabregas, Luis’i uçurumun kenarına koyuyor. Osmanlıların defansı bir felaketti.



AS: F.Bahçe orta sahası ve kale arasındaki güvenlik koridoru Luis’i ip üzerine koyuyor. F.Bahçe, Ikea’nın (Mağazanın büyük giriş kapısı) girişine benziyordu. Farklı yenilgi Luis’e çıkış kapısını gösterdi.



Sport: Cesc’in Arsenal’i Luis’i derin uçurumun kenarına koyuyor.



El Pais: Cesc, Luis Aragones’i zora sokuyor.



ABC: Arsenal, F.Bahçe’ye zalimce davranıyor ve Aragones’i hemen hemen kovdu.



UEFA: F.Bahçe, şahlanan Arsenal’e yenildi.



FIFA: Büyük zarara rağmen, Aragones’in adamları başlarını asla eğmedi.