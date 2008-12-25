Türkleri durdurmayan Kissinger’a Yunan fırçası

Yeni ortaya çıkan telefon tutanaklarına göre, ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Kissinger, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Yunanistan Başbakanı Karamanlis’i arayıp, "Türkler söz verdi, operasyonlar duracak" demiş. Karamanlis’in cevabı ise, "Yunanistan’ın dostu olduğuna dair sözleriniz biraz geç kaldı" olmuş.



ABD’nin George Washington Üniversitesi’ne bağlı Ulusal Güvenlik Arşivi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’ın 1969-1977 yılları arasında yaptığı 15 bin telefon görüşmesinin dökümünü, "Kissinger’ın Telefon Görüşmeleri: ABD Diplomasisi’nin Eksiksiz bir Kaydı, 1969-1971" adıyla derledi. Birçok meseleyle dair önemli ipuçlarının yer aldığı koleksiyondaki en ilginç bölümlerden biri, 1974 Kıbrıs krizi hakkında.



Harekatı durduracaklar



15 numaralı belge ise, Kissinger’ın dönemin Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis ile 15 Ağustos 1974’te, saat 19:22’de başlayan telefon görüşmesini içeriyor.



Ankara’nın 14 Ağustos’ta ateşkesi sonlandırarak Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasına başlaması üzerine ertesi gün Yunanistan’da yeni sivil hükümeti kuran Başbakan Karamanlis’i arayan Kissinger, "Türkiye yarın askeri operasyonları durduracak. Sözlerini tutmalarını sağlayacağız" diyor.



Karamanlis ise bunun üzerine "Yunanistan’ın dostu olduğuna dair sözleriniz biraz geç kaldı" sözleriyle Kissinger’a sitem ediyor ve "Türklere nasihat vermekten daha fazlasını yapmak zorundasınız" ifadesini kullanıyor. Belgeye göre Kissinger, Yunan liderliğine, Türkleri yatıştırmak için gereken tavizleri vermediği için sempatiyle bakmıyordu.

