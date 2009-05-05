Türklere vize uygulaması Avrupa Parlamentosu'nda

Türk vatandaşlarına uygulanan vize uygulaması, yarın Avrupa Parlamentosu'nda gündeme geliyor.



Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş-Başkanı Loost Lagendijk'in girişimiyle düzenlenecek olan toplantıda, Avrupa Adalet Divanı'nın, Türk vatandaşlarına vize uygulanamayacağı yolunda verdiği kararın etkileri ayrıntılı bir şekilde tartışılacak.



Toplantıya, Avrupa Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Oğuz Demiralp, Hollandalı öğretim görevlisi Kees Groenendijk, Darmsadt Mahkemesi yargıçlarından Klau Dienelt ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Haluk Kabaalioğlu konuşmacı olarak katılacak.



Toplantıda, Adalet Divanı kararının, AB ülkelerinde nasıl yorumlanması ve uygulanması gerektiği ayrıntılı bir biçimde masaya yatırılacak.

