Biden Türklere seslendi: 'Bari seviyormuş gibi yapın'

Türk ve Azeri işadamlarının organize ettiği bir bağış kampanyasına katılan ABD Başkan yardımcısı Joe Biden, salondaki Türklerin ilgisizliğinden şikayet ederek, "Bari beni seviyormuş gibi yapın" dedi.



ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdiği konuşmasına pek ilgi gösterilmediğini fark eden Biden, "Hepiniz inanılmaz donuk görünüyorsunuz. Hayatımda konuşma yaptığım en donuk topluluksunuz. Sadece orada oturup bana gözlerinizi dikiyorsunuz. Bari beni seviyormuş gibi yapın" diyerek tepkisini dile getirdi.



'AB'nin kapıları kapatmasına üzülüyorum'



Konuşmasında Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine de değinen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Avrupa Birliği'nin şimdiye kadar Türkiye'ye kapıyı kapalı tutmasından üzüntü duyduğunu söyledi.

"Ankara bizim en önemli müttefiklerimizden biri" diyen Biden, "Başkan (Obama) gibi, Avrupalı müttefiklerimizden bazılarını Türkiye'yi ekonomik birliğe tam olarak kabul etmedikleri için, Türkiye'yi tam olarak Avrupa'nın bir parçası diye kabul etmedikleri için çok çok eleştiriyorum" dedi.



'Türkiye'nin liderliğini arzuluyoruz'



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Suriye konusundaki tutumlarının aynı olduğunu, Türkiye'nin tüm bölgede liderlik yapmasını arzu ettiklerini vurgulayan Biden, "Kimse Arap Baharı'nın gelecekte kışa dönüşüp dönüşmeyeceğini bilmiyor. Kimse ne olacağını bilmiyor. Ancak Türk yönetimiyle, icraatlarımızda iş birliği yapmadığımız konularda hiçbir şey olmayacağını biliyoruz" diye konuştu.



Obama'ya '24 Nisan' tepkisi



ABD'deki Türk ve Azeri çatı kuruluşları da, ABD Başkanı Barack Obama'ya ortak mektup göndererek, Obama'nın 24 Nisan açıklamasına dair tepkilerini dile getirdi. Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA), Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), Türk-Amerikan Toplum Merkezi (TACC), Amerika-Azerbaycan Derneği (ASA) ve Azeri-Amerikan Konseyi'nin (AAC) başkanları tarafından kaleme alınan mektupta, Obama'nın 24 Nisan açıklamasında 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmemesinden duyulan memnuniyet dile getirilmekle birlikte, Anadolu'da katledilen Müslüman ve Yahudilerin çektiği acıların görmezden gelinmesinin derin hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.



'Asala'ya da vurgu yapın'



Obama'nın açıklamasında Ermeni terör örgütü ASALA'nın Türklere karşı işlediği cinayetlere atıfta bulunulmamasının da hayal kırıklığına yol açtığı kaydedilen mektupta, "Gelecekte yapacağınız açıklamaların, bu karşılıklı trajedide acı çeken herkese karşı daha hassas ve adil olacağına inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.