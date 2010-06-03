'Türklere ödülünüz öldürmek mi?'

T24- İngiliz spiker Jon Snow, İsrail hükümet sözcüsünü, sorduğu sert sorular ile şaşırttı.

İngiltere'nin Channel 4 kanalının en ünlü sunucularından Jon Snow, Gazze'ye yardım filosuna düzenlenen saldırının ardından İsrail hükümet sözcüsü Mark Regev'i canlı yayında konuk etti.



Ancak röportaj Regev için oldukça zorlu geçti. Sunucu Jon Snow, Regev'e oldukça sert sorular yöneltti ve kaçamak cevaplar aldıkça, Regev'in daha da üstüne gitti.



Snow röportaja "Türkiye ile ticaret ve turizm alanında önemli ilişkileriniz vardı ve onlara ödülü Türkiye’den gelen gemilere saldırıp, Türk vatandaşlarını öldürerek verdiniz. Bu dost kazanmanın harika bir yolu değil mi?" sorusu ile başlayarak, Regev'in zor dakikalar yaşayacağının sinyalini verdi.



Daha sonra Regev'e, 'Türkiye'den özür dileyecek misiniz?' diye soran Snow, 'Ne için özür dileyecekmişiz?' cevabını almasının üzerine "Türk vatandaşlarını öldürdüğünüz için" dedi.



'Türkiye bir daha ki yardım filosunu donanması ile gönderirse ne yapacaksınız?' sorusuna ise Regev, "Ciddi misiniz? Nereden duydunuz bunu?" şeklinde cevap verdi. Snow'un buna cevabı, "Bana soracağınıza, Türkler ile konuşun" şeklinde oldu.



DOST KAZANMA YOLUNUZ BU MU?



Jon Snow'un Regev'i sert sorularına, Regev şu şekilde cevap verdi:



Snow: Türkiye ile ticaret ve turizm alanında ilişkileriniz vardı ve onlara ödülü Türkiye’den gelen gemilere saldırıp, Türk vatandaşlarını öldürerek verdiniz. Bu dost kazanmanın harika bir yolu değil mi?



Regev: Evet bu gerçekten çok talihsiz. Son birkaç aydır Türkiye ile olan ilişkilerin geçmişteki gibi pozitif bir atmosferde olmadığı aşikar. Biz Türkiye ile daha pozitif ilişkiler istiyoruz ve Türk hükümetinin de aynı şekilde hissetmesini umut ediyoruz.



Snow: Yani Türkiye’den özür dileyecek misiniz?

Regev: Ne için?

Snow: Vatandaşlarını öldürdüğünüz için...

Regev: Bu olayı ve bu olayın nasıl gerçekleştiğini açıklığa kavuşturmak gerek. Dün 6 ele geçirme oldu. Hepsi İsrail donanması tarafından yapıldı. Beşi barışçıl, şiddetsiz ve insanlar zarar görmeden gerçekleşti. Bir tanesinde ise maalesef, gemide açıkça aşırılıkçılar vardı. Onlar şiddet kullandılar. Ve operasyondaki askerler kendilerini korumak zorundaydı. Tehdit altındaydılar ve cevap vermeliydiler.



YAPTIKLARINIZDAN BİR ŞEY ÖĞRENDİNİZ Mİ?



Snow: Son 48 saatte yaptıklarınızdan bir şey öğrendiğiniz mi? Şu an biz konuşurken yine Gazze’ye doğru hareket etmekte olan Rachel Corrie gemisine saygılı davranacak ve haklı olarak Gazze’ye yanaşmasına izin verecek misiniz?

Regev: Neden haklıymış? Burada birçok mesele var. Eğer yapabilsem, hepsine cevap verirdim.

Snow: BM Gazze’ye olan ablukanın kalkması için varolan iradenin haklı olduğunu söyledi çünkü. Son olarak Güvenlik Konseyi’nde dile getirildi bu.

Regev: Abluka eğer bir çatışmanın içindeyseniz meşrudur. Biz de biliyorsunuz Gazze’deki Hamas rejimi ile çatışma halindeyiz. BM kurallarına göre denizden abluka tamamen meşru bir uluslararası davranıştır. Birleşmiş Milletler Şartı’nın 47. maddesi de bunun yasal olduğunu söyler. Sizin neden bahsettiğinizden haberim yok. Gazze’ye uygulanan yaptırımlara gelince, bunlar da Gazze’nin uyguladığı şiddete cevaptır ve uluslararası hukuka tamamen uygundur.



BİZİMLE UĞRAŞMAK İSTEMEZSENİZ, MÜSLÜMAN MISIR VAR



Snow: Peki Rachel Corrie’ye ne yapacaksınız?

Regev: Biz, yardım götürmek isteyen herkese, 'Aşdod limanına getirirseniz, hepsinin Gazze Şeridi’ndeki insalara ulaştıracağımızı garanti ediyoruz' diyoruz. Eğer bizimle uğraşmak istemiyorsanız, Müslüman bir ülke var: Mısır. O da El Ariş limanı aracılığı ile benzer bir öneri sunuyor.



MALZEMELERE EL KOYUYORSUNUZ



Snow: Ama kimsenin önerinizi kabul etmemesinin nedeni, malzemelerden kesinti yapmanız. Gazze’ye giden yardım malzemelerinin yüzde 78’ine el koyuyorsunuz. Bunu Kızılhaç ve BM raporları söylüyor. Sizden geriye malzemelerin yüzde 20’si kalıyor.

Regev: Hadi burada açık olalım. Bizim teklifimizi kabul etmiyorlar, çünkü blokajı kırarak siyasi bir mesaj vermek istiyorlar. Malzelemelerin gönderilmeyeceğine inandıklarından değil. Ve izin verirseniz, size neden bu ablukaya ihtiyacımız olduğunu anlatayım. Bu abluka olmasa, Gazze’ye İran ve Suriye’den çok tehlikeli silahların gireceği açıktır. Gazze’den İsrail şehirlerine ve İsrailli sivillere binlerce roket atıldığını biliyorsunuz. Kısa menzilli roketler Gazze Şeridi’nde yapılıyor. Ama uzun menzilliler, savaş başlıklı olanlar Suriye ve İran’dan geliyor. Bu yüzden Gazze’ye giren kargoyu kontrol etmek zorundayız.



TÜRKLER BİZE SALDIRMAK İÇİN SAVAŞ GEMİSİ Mİ YOLLUYORMUŞ!



Snow: Eğer müttefiğiniz Türkiye, yani hala müttefiğiniz olan Türkiye , savaş gemileri ile yeni bir yardım filosu göndermeye kalksa ne yaparsınız? Çünkü bunu yapacaklarını söylüyorlar.

Regev: Bu varsayım...

Snow: Hayır. Türkiye Başbakanı bugün mecliste bir sonraki filonun büyük ihtimalle askeri bir gemi eşliğinde geleceğini söyledi. Ne yapacaksınız?

Regev: Ben bunun ciddi olduğunu düşünmüyorum.

Snow: Ne yapacaksınız?

Regev: Ciddi olduğunu düşünmüyorum.

Snow: Oh, tabii ki ciddi! Bu kesinlikle ciddi bir durum.

Regev: Emin misiniz?

Snow: Bu büyük bir savaş haline yol açabilir.

Regev: Bana Türklerin İsrail’e saldırmak için savaş gemileri yolladığını mı söylüyorsunuz?

Snow: Niye telefon açıp onlara sormuyorsunuz?

Regev: Bunu nereden öğrendiniz?

Snow: Bana soracağınıza Türklerle konuşun.



(Ntvmsnbc)