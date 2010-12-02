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Dünya

TÜRKLERE HAKARET EDEN FLAMAN PARLAMENTOSU BAŞKANI PİŞMAN BRÜKSEL (A.A)

02 Aralık 2010 09:45

-TÜRKLERE HAKARET EDEN FLAMAN PARLAMENTOSU BAŞKANI PİŞMAN BRÜKSEL (A.A) - 02.12.2010 - Federe yapılı Belçika'da Flamanca yayın yapan devlet radyo ve televizyonu VRT'nin birinci kanalında ''De Pappenheimers'' adlı bilgi yarışmasında Türklere hakaret eden Flaman Parlamentosu Başkanı Jan Peter Peumans (59) pişman olduğunu söyledi. Yarışmada, ünlü Fransız düşünür Voltaire'in, ''Dünya yüzündeki en iğrenç halk'' olarak hangi milleti tanımladığı sorusunda, bildiğini itiraf ettiği doğru şık olan ''Yahudiler'' yerine ''Türkler'' şıkkını tercih ederek skandala imza atan Peumans, yaptığı kısa açıklamada, Türk toplumuna hakaret etme niyetinin olmadığını belirtti. Paumans, yazılı açıklamasında, ''Keşke o soruyu cevaplamasaydım. Hangi şıkkı söylesem tepkiye neden olacaktı'' dedi. Bu arada Peumans'ın skandala açıklık getirmek için gelecek hafta Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Murat Ersavcı ile görüşeceği bildirildi. Peumans'ın sözcüsü, Facebook sayfası üzerinden bugün Belçika'daki Türk toplumu ve Türkiye'den çok sayıda tepki mesajı alan Peumans'ın tehdit içerikli yoğun mesajlar nedeniyle ''şok yaşadığını'' söyledi. VRT'nin birinci kanalındaki popüler yarışma programında ''Voltaire'in, 'Dünya yüzündeki en iğrenç halk' olarak hangi milleti tanımladığı'' sorusunda Peumans'ın ''Türkler'' şıkkını işaret etmesi üzerine sunucu Tom Lenaerts, ''Doğrusu Yahudiler idi. Bunu gerçekten biliyor muydunuz?'' diye sormuş, Paumans da, ''Gerçekten biliyordum, ama Yahudiler hakkında yeni birşey söyleyecek cesaretim yok. Çok hassas insanlar. Bir zamanlar onların sözde liberalizmi hakkında birşeyler söyledim, ama çok çektim. Bu nedenle...'' diye cevap vermişti.

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