Türklere göre AB dünyayı olumsuz etkiliyor

* BBC'nin dünya genelinde kamuoyunun nabzını tutmak üzere her yıl düzenlediği ankette, katılımcı 21 ülke içinde Avrupa Birliği'nin dünyadaki etkisine olumsuz bakanların çoğunlukta olduğu tek ülke Türkiye oldu.



* Çin ve Rusya'nın dünyadaki itibarının geçen yıla göre azaldığını gösteriyor.



21 ülkede 13 bin 500 kişinin katılımıyla düzenlenen kamuoyu araştırmasında, ABD'nin durumunun ise geçen yıla göre az da olsa iyileştiği görülüyor. Bununla birlikte ABD genel olarak hala 'negatif' algılanıyor.



Globescan araştırma kuruluşunun düzenlediği ankette, katılımcılara 'Hangi ülke dünyanın halini olumlu/olumsuz etkiliyor' diye soruldu.



Dünyadaki etkisi negatif görülen ülkelerin başında İran geliyor. İran için yüzde 55'lik kesimin olumsuz hükmünü, katılımcıların yüzde 51'inin olumsuz bulduğu İsrail izliyor.



ABD (olumlu) ve Rusya (kararsız) hariç, ankette yer alan 19 ülke de İsrail'in etkisini olumsuz buluyor.



18 ülke de Pakistan'ın (yüzde 53) etkisini olumsuz görüyor. Ankette en fazla olumlu notu geçen yıl olduğu gibi Almanya aldı.



Türkiye Almanya'ya sıcak



Katılımcı 21 ülke içinde Avrupa Birliği'nin dünyadaki etkisine olumsuz bakanların çoğunlukta olduğu tek ülke Türkiye oldu.



Olumlu görüşler yüzde 44'ten 34'e gerilerken, olumsuzlar yüzde 40'tan 44'e yükseldi.



Türkiye'de, katılımcıların görüşlerinin sorulduğu 15 ülke arasında, hakkında olumlu görüşlerin çoğunlukta olduğu tek ülke Almanya (yüzde 44) oldu.



İngiltere, Fransa, Kanada, Hindistan, Pakistan, Güney Afrika, İran, Rusya, Brezilya ve Japonya'nın etkisi konusunda 'olumsuz' diyen kesimin oranlarında artış var.



Türkiye'nin Çin'e bakışı da son bir yıl içinde hızla kötüye gitti. Çin'e olumlu bakanların oranı yüzde 30'dan 18'e gerilerken, "olumsuz" safındakilerin oranı yüzde 64'ü buldu.



ABD, halkın yüzde 63'ünün etkisini olumsuz bulduğu bir ülke olmaya devam ederken, bu oran geçen yılki yüzde73 oranına göre Washington'a bakışın iyileştiğine işaret ediyor.



Geçen yıla göre değişim



Dünya genelinde, Kasım ve Şubat ayları arasında düzenlenen ankette elde edilen sonuçlar, geçen yılın oranlarıyla da karşılaştırıldı.



Geçen yıl, katılımcıların eğilimi Çin ve Rusya'nın olumlu etkisi olduğunu söyleme yönündeydi.



Şimdi ise, olumlu değerlendirmeleri altı puan azalan Çin', yüzde 39 olumlu, yüzde 40 olumsuz görüyor.



Rusya'nın tavrını olumsuz değerlendirenlerin oranındaki yüzde 8 artış ise, ibrenin yönünü değiştirdi: Ülkenin etkisi olumsuz diyenler yüzde 40, olumlu diyenler yüzde 30 oldu.



Buna göre, Avrupalıların verdikleri yanıtlar son bir yılda pek değişmedi.



ABD'de ise Rusya ve Çin'e bakış nispeten daha negatif oldu. (BBC)

