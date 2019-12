Türklere dokunmadılar

Bombay’dakİ saldırılarda Oberoy Oteli’nde rehin kalan 3 Türk’ten Seyfi ve Meltem Müezzinoğlu'na göre Trident-Oberoi Oteli baskını şöyle gerçekleşti: "Silahlı bir grup, restorana gelip ateş etmeye başladı. Bazı kişiler kaçtı, bazıları masaların altına saklandı. Birkaç dakika sonra müşterilerden pasaportlarını isteyen teröristler, Türklere, ’Sizinle bir sorunumuz yok. Yan odaya geçip bekleyin’ dedi.Türklerin telefon etmesine izin verildi." Müezzinoğlu, saatler sonra "Baba, kurtarıldık" telefonuyla rahatladı. Ancak Ankaralı bir kadının halen rehin olduğu belirtiliyor. Seyfi Müezzinoğlu, "Gözümüzün önünde 10 kişi öldürüldü, çok sayıda yaralı vardı" dedi.Bu arada ailenin Tarabya Akın Sitesi’ndeki komşuları Zuhal Yaraş, gazetecilere Seyfi Müezzinoğlu’nun annesi Zahide ve kızı Ahu’nun haberi alınca fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Alican Müezzinoğlu da "Anne ve babam ile görüştüm. ’Müslümanız’ deyince farklı davranmışlar" dedi.Herkesten oldukları yerde kalmalarını ve ellerini havaya kaldırmalarını istediler. Silahlı adamlar bizi hep birlikte üst katlara çıkardılar. Amerikalı ve İngiliz olanların öne çıkmasını istediler. Yanımdaki arkadaşım ’Sakın kahramanlık yapma. İngiliz olduğunu söyleme’ diye beni uyardı.Otele restorandan girdiler. Bizi üst katlara çıkardılar. Yabancıları arıyorlardı çünkü İngiliz ve Amerikalı olanları sordular. Çok gençtiler hatta çocuk gibiydiler. Kot pantolon ve tişört giyiyorlardı. Ben başka biriyle birlikte kargaşada 18’inci kata çıkmayı başardım.Teröristlerle güvenlik güçleri çatışmaya başlayınca bir odada 25 kişiyle birlikte yere yattık. Kuşkusuz hayatımın en kötü tecrübesiydi. Çok çok acı verici bir altı saatti. Brooke Satchwell (Avustralyalı aktris): Çatışma başlayınca küçük bir dolabın içine saklandım. Lobiye indiğimde çatışmalar azalmıştı. Gerçekten çok korkunçtu. Koridorda ateş eden insanlar vardı. Tuvaletin önünde bir ölü yatıyordu.Makineli tüfek taşıyan bir adam gördüm. Birden ateş etmeye başladı. O ateş ettikçe çevremdeki insanlar yere düşüyordu.Dün gece geç saatlerde Hindistan ordusunun komandoları, aşırı dincilerin saldırılarına hedef olan Mumbai'deki Oberoi/Trident Oteli'nde mahsur kalan 39 kişiyi kurtardı. Polis yetkilisi, otele operasyon düzenlendiğini ve 39 kişinin otelden çıkarıldığını, bu kişilerden bazılarının yabancı uyruklu olduğu ve operasyonun sürdüğünü kaydetti.Bu kişilerin saldırılar sırasında odalarında saklandığını belirten yetkili, komandoların oda oda gezerek içeride kalan olup olmadığına baktığını ve şu an itibarıyla otelin teröristlerden temizlendiğini söyleyebileceğini belirtti.Üst düzey bir Hint yetkili, Tac Mahal Oteli'nde de yaralı bir saldırganın bulunduğunu, diğerlerinin öldürüldüğünü belirti.Yetkili, otele düzenlenen operasyonun çok yakında sona ermesinin beklendiğini söyledi.Resmi bir yetkili de Yahudi Chabad Lubavitch grubunun Mumbai merkezindeki rehinelerden 8'inin kurtarıldığını açıkladı.Hint ordusundan Tümgeneral R.K. Hooda, Mumbai'deki lüks otellerden ikisinde ve Musevi merkezinde halen 10 ila 12 silahlı saldırganın bulunduğunu belirterek, geriye kalanların öldürüldüğünü veya canlı ele geçirildiğini söylemişti.Görgü tanıkları, siyah tişört ve kot pantolon giyen 20'li yaşlarındaki saldırganların, Hindu veya Urdu dili konuştuklarını söylerken, polisin saldırganlardan 8'ini öldürdüğü, 9 şüpheliyi de tutukladığı biliniyor. Saldırılarda, biri terörle mücadele birimi şefi olmak üzere ölen polis sayısı da 14.Tac Mahal Oteli çevresinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentte bugün okullar kapalı, ancak tren seferleri her zamanki gibi yapılıyor.Tac Mahal Oteli'nden çatışma ve patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.Televizyon kanalları, komandoların girdiği, militanların içeride bulunduğu Tac Mahal Oteli'nin açık bir penceresinden duman yükseldiğini duyururken, komandoların aynı zamanda Trident-Oberoi Oteli'ne de girdikleri, otelden çatışma seslerinin yükseldiği kaydedildi.Haberde, otelin arka kapasından en üz 3 kişinin çıktığı görülürken, Yahudi yardım kuruluşunun önünde de komandoların toplandığı belirtildi.Trident-Oberoi Oteli'nde onlarca kişinin kapana kısıldığı ve rehinelerin bulunduğu biliniyor.Görgü tanıkları, aralarından bazılarının özel ordu güçlerine ait üniformalar giydiğini belirttiği militanların ilk saldırıdan sonra sadece Amerikan ve İngiliz vatandaşlarını rehin aldığını, diğer milletlere mensup turistlere ise dokunmadığını söyledi.Teröristlerin baskın düzenlediği, merkezi New York'ta bulunan Ortodoks Yahudi gruplarından Şabad Lubavitch'in Mumbai'deki binasında biri İsrailli haham olmak üzere toplam 3 rehinenin bulunduğu belirtildi.Güvenlik yetkilileri, baskın sırasında saldırganlardan birinin öldürüldüğünü kaydederek, bir kadın ve bir çocuğun serbest bırakıldığını söyledi. Yetkili, binada en az 4 silahlı kişi bulunduğunu belirtti.İsrail kurtarma servisi Zaka ise, Haham Gabriel Hertzberg'in eşi Rivka'nın iki yaşındaki çocuğu ile birlikte serbest bırakıldığını açıkladı.Saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 2 yabancının öldüğü, 11'inin yaralandığı, ölenlerin birinin Japon, diğerinin Avustralyalı olduğu bildirildi.Press Trust of India adlı haber ajansının hastane kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Japon vatandaşının 41, Avustralya vatandaşının ise 49 yaşında olduğu belirtildi.Saldırılarda ölenler arasında Alman televizyon programı müdürü Ralph Burkei'in de (51) bulunduğu bildirildi.Alman SAT.1 ve RTL televizyonları için program hazırlayan ''C.A.M.P. TV'' adlı şirkette program müdürü olarak görev yapan Burkei'nin, bombalı saldırı sırasında Tac Mahal otelinde bulunduğu ve olayda hayatını kaybettiği, saldırılar sırasında bazı Almanların da yaralandığı belirtildi.Ajans, yaralıların Avustralya, ABD, İspanya, Norveç, Kanada ve Singapur vatandaşı olduğunu duyurdu.İspanya, bölgede bulunan 30 kadar İspanyolu almak üzere uçak gönderileceğini bildirdi.İspanya Dışişleri Bakanlığı, Mumbai'deki saldırılardan dolayı kriz masası oluşturulduğunu duyurdu.Yaralı İspanyol çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, bölgede bulunan bir grup İspanyol iş adamından bazılarının halen saldırıya uğrayan otellerde, bazılarının da İspanya'nın Mumbai Konsolosu Cesar Alba ile birlikte olduğu kaydedildi.Eylemcilerin rehin aldıkları arasında İspanyol bulunmadığı da ifade edildi.Bu arada iş adamlarıyla birlikte Mumbai'de bulunan Madrid Özerk Yönetimi Başkanı Esperanza Aguirre'nin de eylemcilerin saldırısı sırasında otel lobisinde olduğu ve saldırıdan "mucize eseri kurtulduğu" belirtildi. Aguirre, bu sabah Madrid'e döndü.İsrail, özellikle terörle savaşta Hindistan'a yardım önerisinde bulundu.İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Mumbai'de 100'den fazla kişinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı terör saldırılarının ardından, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı M.K. Narayanan ile telefonla görüştü ve Mumbai'deki İsraillilerin durumu hakkında endişelerini dile getirdi.Hindistan güvenlik güçlerine güvendiğini ifade eden Barak, "Saldırı, İsrail'in de yakinen bildiği, küresel terör dalgalarının bir parçası" dedi ve özellikle terörle savaşımında Hindistan'a yardım önerisini iletti.İsrail Dışişleri Bakanlığı, Mumbai'de değişik mekanlarda 10-15 arasında İsrailli'nin rehin olarak bulunduğunu tahmin ediyor.Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Yedioth Ahranot gazetesine verdiği bilgiye göre, Hindistan'da bulunan 20-25 dolayındaki İsrailli ise henüz İsrail'deki aileleriyle bağlantı kurmadı. Bakanlık, Asya ülkelerindeki diplomatlarına derhal Mumbai'ye giderek İsraillilere yardımcı olmaları talimatını verdi.Yeni Delhi'deki İsrailli doktorların da Mumbai'ye gönderilerek, kentteki yerel yetkililere yardımcı olmaları planlanıyor.İsrail Dışişleri Bakanlığı, terör saldırılarının vurduğu Mumbai'ye yardım göndermek için de ön hazırlık yapıyor. Ancak, Hindistan'ın bu aşamada henüz yardım çağrısında bulunmadığı dikkate alınarak, yardımla ilgili henüz nihai bir kararın alınmadığı belirtiliyor.Yine de Kudüs'teki yetkililer, tıbbi gereçler başta olmak üzere, diğer yardım malzemeleri yüklü bir İsrail uçağının sonraki aşamada Hindistan'a gönderilip, oradaki İsraillilerle dönmesini planlıyor.İsrail'in ilk yardım kuruluşu Magen David Adom da sağlık görevlileri ve yardım malzemeleri göndermek için hazırlık yürütüyor. Magen David Adom Genel Müdürü Eli Bin, uluslararası Kızılhaç ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde, gereken herhangi bir yardımı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.