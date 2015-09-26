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Dünya
Deutsche Welle

"Türklere 2 yıl sonra vize serbestisi mümkün"

Avrupa Komisyonu üyesi Johannes Hahn: Daha üzerinde çalışılması gereken çok nokta var

26 Eylül 2015 14:57

Avrupa Birliği'nin icra organı Avrupa Komisyonu'nun komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Alman Die Welt gazetesi ile mülakatında, 2 yıl içinde Türk vatandaşlarına vize serbestisinin getirilmesinin 'kendisi açısından mümkün' olduğunu belirtti. Bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden Hahn, "Daha üzerinde çalışılması gereken çok nokta var. Örneğin sınır yönetimine işlerlik kazandırılması, biyometrik verileri içeren pasaportların dağıtımı ve AB ile sahte belgelerin ortaya çıkartılması konusunda işbirliği yapılması" dedi.

 

"Türkiye Avrupa yolunda değil"

 

Mülakatta Türkiye'nin çok önemli bir stratejik ortak olduğunun altını çizen Hahn, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin AB'nin öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Hahn, gümrük birliğinin geliştirimesini buna örnek gösterdi. "Türkiye ne yazık ki şu anda Avrupa'ya doğru ilerlemiyor" diyen Hahn, ülkede kalıcı şekilde yolsuzlukla mücadele edilmesinin eksikliğini hissetiklerini söyledi. Hahn, Türkiye ile müzakerelerde 23'üncü fasıl olan yargı ve temel haklar ile 24'üncü fasıl olan adalet, özgürlük ve güvenliğin de en kısa zamanda açılması gerektiğini belirtti. Hahn, bunun AB'nin de menfaatine olacağını kaydetti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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