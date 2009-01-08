Türklerden 'ahlaklı karnaval' derneği

Almanya’nın Köln kentinde Türk kökenli göçmenler ilk Türk karnaval derneğini kurarak yeni bir tartışma başlattı. Aşırı sağcı gruplar, dernek kuruluşunu “karnavala içki yasağı geliyor” sözleriyle eleştiriyor.



Türk Karnaval Derneği (TKVD) sözcüsü Katharina Starke, “Eğlenceye (geleneksel Köln Karnavalı) biz de katılmak, ama bütün bunları biraz kendi hayat tarzımıza uydurmak istiyoruz” dedi. Starke, “karnaval kutlamalarının haremlik-selamlık yapılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, yalnızca biraz daha ahlaklı davranılmasından yana olduklarını” kaydetti.



TKVD sözcüsü Starke, “karnavalın kökenlerinin Hıristiyan geleneklerine dayanmasının kendileri için sorun olmadığını” söyledi. Haberi duyuran Alman Haber Ajansı (DPA), TKVD’nin toplantılarında alkollü içecek servisi yapılmayacağını duyurdu.



TKVD yetkilileri, “bu yıl düzenlenecek karnaval alayına katılamayacaklarını, ancak önümüzdeki yıllarda mutlaka katılmayı düşündüklerini” söylediler.



TKVD yöneticileri, halen derneğin üye sayısının 35 olduğunu, kamuoyunun gösterdiği büyük ilgiyle bu rakamın hızla artış kaydetmesini beklediklerini söylediler.



“Uyuma katkı”



Köln Karnavalı Organizasyon Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Sigrid Krebs, Türk Karnaval Derneği’nin kuruluşunu “olumlu katkı” olarak değerlendirdiklerini söyledi. Köln’deki birçok karnaval derneği bünyesinde zaten Müslüman üyelerin aktif olduğunu hatırlatan Krebs, TKVD’nin kuruluşunu “uyum alanında atılmış bir adım” şeklinde yorumladı.



Çarşaf mı giyecekler?



Daha önce Köln’deki Merkez Camii projesine karşı yürüttüğü projeyle gündeme gelen aşırı sağcı “Pro Köln Seçmen Birliği” isimli oluşum ise Türk Karnaval Derneği fikrini eleştirdi. “Karnavala katılan kadınlara kara çarşaf mı giydirilecek?” sorusunu ortaya atan Pro Köln, “Karnaval kutlamalarında alkol yasağı geliyor” iddiasını gündeme getirdi.



Pro Köln’ün çıkışını “saçma” bulan Köln Karnavalı Organizasyon Komitesi Yönetim Kurulu Krebs, “Köln halkı zaten kültürlerin karışımından ibarettir. Karnavalı şimdiye kadar çeşitli dini azınlıklar hep bir arada kutladı ve şimdiye kadar bu gayet güzel yaşandı” dedi.



Karnaval geleneğinin kökeni



“Karnaval” sözcüğünün kökeni, İtalyanca “ete veda” anlamına gelen ‘Carne Vale’ sözcüğüne dayanıyor. Hıristiyan aleminde et ve et ürünlerinin tüketilmediği, 40 gün süren ve Paskalya yortusunda sona eren ‘oruç’ döneminin başlangıcı anlamına geliyor.



Rivayete göre karnaval, putperestlik döneminden kalma bir gelenek... Karnavalın Romalılar zamanında ve belki de daha öncesinde ilkbaharda doğanın yeniden canlanması şerefine yapılan ilkel şenliklerden kaynaklandığına inanılıyor. Ancak karnaval zaman içinde Hıristiyanlık dini ile özdeşleşmiş ve dinsel unsurlara zamanla yerel unsurlar da eklenmiştir.



Karnaval, Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından daha da "canlı bir şekilde" kutlanmaya başlandı. İnsanlar, "karnaval mevsiminde", yılda bir kez dahi olsa, maskelerin ardından günlük hayatla dalga geçme imkanı buluyorlar. Karnaval zamanı bütün endişe, günlük dert ve sıkıntılarından sıyrılan Almanlar, çılgıncasına eğleniyor, aykırılığın tadını çıkarıyor. (Deutsche Welle)