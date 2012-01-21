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Dünya

Türkler yürüyüş öncesi Denfert Rochereau meydanında PARİS (A.A)

21 Ocak 2012 14:54

-Türkler yürüyüş öncesi Denfert Rochereau meydanında PARİS (A.A) - 21.01.2012 - Fransa'da 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin senatoda reddedilmesi için Türkler, Paris'te gösteri yapmak üzere toplanmaya başladı. Fransa'nın dört bir yanından ve Avrupa'nın Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerinden gelen Türkler Denfert Rochereau meydanını doldurdu. Fransa Türk Dernekleri Koordinasyon Birliği'nden alınan bilgiye göre, yaklaşık 526 otobüs dolusu Türk vatandaşı çeşitli Avrupa ülkelerinden Paris'e ulaştı. Türk ve Fransız bayraklarıyla gösteriye gelen Türkler, yasa teklifinin ifade ve düşünce özgürlüğüne ve Fransız anayasasına aykırı olduğunu ifade eden pankartlar taşıyor ve sloganlar atıyor. Türkler ayrıca, yasa teklifinin mimarı olarak bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy aleyhine sloganlar atıyor.  Denfert Rochereau meydanında yerel saat ile 12.00'de başlayacak olan gösteri, senato binası önünde saat 17.00'de sona erecek. Yürüyüş kortejinin başında, Fransa'daki Türk dernekleri başkanı ''ifade özgürlüğüne evet, yasağa hayır'' başlıklı bir döviz taşıyor. Taşınan pankartlarda, ''Tarihi tarihçilere bırakın, seçim için hazırlanmış yasaya hayır'' şeklinde sloganlar yazıldı.

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