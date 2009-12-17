Türkler yıkanmıyor, traş olmuyor, diş fırçalamıyor

P&G'nin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de kişisel bakım ve temizlik ürünleri tüketiminde ulaşılan rakamlar Türk insanının kişisel bakım konusunda sınıfta kaldığını da gözler önüne seriyor.



Kişiye “Hangi sıklıkta yıkanıyorsun ya da haftada kaç kez dişlerini fırçalıyorsun?” diye sorulduğunda abartılı cevaplar verilse de tüketim miktarları daha farklı bir istatistik ortaya çıkarıyor. İşte sonuçlar:



- Diş macunu tüketimi kişi başı 70 ml olarak bölgedeki ve gelişmiş ülkelerdeki diğer ülkelerin kişi başı tüketim miktarına göre çok düşük.



- Yılda 4 kişiye 1 diş fırçası ancak satılabiliyor. Hanelerde diş macunu bulunmakla birlikte, fırçalama sıklığı haftada 1.4 kez. Ağız bakımı konusundaki tüketim, Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinin sadece 10’da 1’i düzeyinde. Kazakistan’da bile diş macunu tüketimi Türkiye’nin 5 katından fazla.



- Tıraş olma çağında olan erkek başına düşen yıllık tıraş bıçağı sayısı 17. Türk erkeklerinin sakal tıraşı olma sıklığı haftada 2.2 kez. Batı’da tıraş olma sıklığı 6’ya çıkıyor.



- Şampuan kategorisinde yıllık kişi başına düşen şampuan tüketimi 790 ml. İngiltere ve ABD gibi gelişmiş ülkelerdeki tüketim miktarı bunun 2-3 katı seviyesinde. Türkiye bu tüketim miktarı ile ancak Polonya, Rusya ve Suudi Arabistan’daki kişi başına düşen tüketim miktarlarına yaklaşabiliyor.



- Saç kremi kullanımı kişi başına 75 ml ile Rusya’ya benzerlik gösterirken Polonya ve Arabistan’a göre düşük durumda. Saç kremi tüketimi daha gelişmiş ülkelerde çok daha fazla tüketilmektedir.



- Saç boyası tüketimi de yine Türkiye’de düşük. Kadın başına yaklaşık yılda yarım paket saç boyası tüketiliyor.



- Deterjan tüketimi Türkiye’de kişi başına 7 kg. Türkiye’de ev hanımları için deterjan neredeyse hayati önem taşıdığı için, Türkiye’nin kişi başına düşen deterjan tüketimi içinde bulunduğu bölgedeki Rusya, Balkanlar, Polonya gibi diğer ülkelere göre daha yüksek. Ancak Amerika, İtalya gibi daha gelişmiş ülkelerin yarısından daha az kişi başı tüketime sahip. Buna rağmen Batı’ya en yakın en iyi istatistik deterjanda görünüyor.



- Bebek başına yılda 400 bebek bezi, yani günde 1 bezden biraz fazla tüketiliyor. Bu tüketim oranı Amerika, İngiltere ve İtalya’ya göre oldukça az.



- Menstruasyon çağında olan kadın başına yılda 45 hijyenik ped düşüyor. Bu oran, Rusya’nın yarısı, Polonya’nın ise yaklaşık dörtte biri kadar.