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Dünya

'Türkler ve Kürtler birlikte yaşamalı mı?'

İngiliz Economist dergisi, "Türkler ve Kürtler birlikte yaşamalı mı?" sorusunun irdelendiği bir makale yayınladı.

23 Temmuz 2010 03:00

T24 - İngiliz Economist dergisi, "Türkler ve Kürtler birlikte yaşamalı mı?" sorusunun irdelendiği bir makale yayınladı.

Ünlü haber ajansı, Hakkari ve sınırdaki Çukurca'dan bu kez günlük hayatı anlatan fotoğraflar geçti.

Economist dergisinde, şiddetlenen PKK saldırıları ile ilgili bir değerlendirme yayınlandı.

"Sonu olmayan savaş" başlıklı yazıda, "Türkler ve Kürtler bir arada yaşamalı mı?" sorusu soruldu ve "Türkiye'de kontrol edilemeyen Kürtlerin birçoğunun uzun bir süredir bu soruya 'hayır' yanıtı verdiği" iddia edildi.

Gittikçe artan sayıda Türk'ün de Kürtlerle birlikte yaşamayı sorguladığını savunan dergi, buna örnek olarak Ordu'da mevsimlik Kürt işçilerin gelmesini istemeyen üreticiler olduğunu yazıyor.


Türkiye ile Irak Kürtleri de çatışabilir

Türkiye'nin Kuzey Iraklı yetkililerden PKK'nın yöneticilerini istemesinin, Türkiye ile Irak Kürtleri arasında bir savaşa yol açabilme ihtimali olduğu sonucunu çıkaran dergi, bunun ABD'nin en son istediği şey olduğunu belirtiyor.


Karayılan siyasetçilerle konuşmak istiyor

PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan'la Türkiye'deki istihbarat servislerinin gizli görüşmeler yaptığının bilindiğini belirten dergi, terör örgütünün liderlerinden Murat Karayılan'ın, istihbaratçılarla değil, siyasetçilerle konuşmak istediğini söylediğini de aktarıyor.

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