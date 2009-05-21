“Türkler son 10 yılda eğitimde daha güçlü hale geldi"

Avustralya'nın Çokkültürlülük İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurie Ferguson, Avustralya'da yaşayan Türklerin son 10 yılda eğitimde daha güçlü hale geldiklerini söyledi.



Hacettepe Üniversitesi ile Devlet Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği "Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum Sempozyumu" için Ankara'da bulunan Ferguson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avustralya'da 2006 yılında yapılan nüfus sayımına göre 50 bin Türk'ün yaşadığını, vatandaşlığa geçenlerin bu sayıya dahil olmadığını belirtti.



Türklerin Avustralya toplumuna uyumunda, Türkiye'nin Avrupa'ya yakın olması dolayısıyla diğer toplumlara göre daha az zorlukla karşılaştıklarını belirten Ferguson, "Biz genel olarak göçmenlerin oluşturduğu bir ülkeyiz. Bu, bizim açımızdan olumlu bir durumdur. Çok kültürlülük, göçmenleri kabul etme, diyaloğun ve çok kültürlülük değerlerinin korunmasının ülkemizin gelişmesi ve kalkınması açısından önemli olduğunu biliyoruz" dedi.



Avustralya'ya yerleşen Türklerin eğitimiyle ilgili olarak, "Avustralyalı Müslümanlar diğer Avustralyalılardan daha fazla üniversiteye gidiyorlar. Sadece Türklerde ve Lübnanlılarda bu oran biraz daha düşük. Bu sanırım ilk göçlerin daha çok köylere ve küçük şehirlere gerçekleşmesiyle ilgili bir durum. Ancak, son 10 yılda Türkler eğitimde daha güçlü hale geldiler. Bu tamamen ilk göçü nereye yaptığınızla ilgili bir durum" ifadelerini kullanan Ferguson, bunun Türk toplumun din veya diğer kültürel etkilerden çok toplumun önde gelen isimleri arasına girmiş, başarılı olmuş Türkleri örnek almasından kaynaklandığını kaydetti.



Türklerin Avustralya toplumuna uyum sağlamasında en çok dil konusunda problem yaşadıklarını anlatan Ferguson, "İnsanlar daha önceleri bir fabrikada iş buluyorlardı ve 30 yıl boyunca İngilizceye ihtiyaçları olmadan fabrikada çalışıyorlardı, fakat Avustralya değişti. Artık bu türden işler Avustralya'da yok. Biz insanların İngilizce öğrenmelerini teşvik ediyoruz. Eğer şu anda Avustralya'da İngilizce bilmiyorsanız problem yaşarsınız. Özellikle kadınlar iş yerlerinde ve evlerde çok yoğun çalıştıkları için İngilizce eğitimi alamıyorlardı. Kadınların eğitim alabilmeleri için olanaklar yarattık. Bu günlerde Türk kadınları da üniversiteye gidebiliyor, eğitim alabiliyor, diğer Avustralyalılar gibi yaşayabiliyorlar" diye konuştu.



Avustralya'da yaşayan Türklerin kendi işlerini kurabilmeleri için özel bir teşviklerinin bulunmadığını ve bunun hükümetin belli başlı görevleri arasında yer almadığını kaydeden Ferguson, şunları söyledi:



"Biz insanların okula gidip gidemedikleriyle ilgileniyoruz. Doktora gidip gidemedikleriyle, İngilizce eğitimi alabilmelerinin yollarıyla daha çok ilgileniyoruz. İş bulma konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu açık ki nereden geldiği veya hangi millete ait olduğu fark etmeksizin yeni gelen göçmenler Avustralya'da iş alanında sorun demektir. Avustralya'da büyük başarılara imza atmış, sanayi sektöründe ciddi işler yapmış Türkler de var."



Türk hükümetiyle Avustralya hükümeti arasında göçmenler konusunda iyi bir işbirliği olduğunun altını çizen Ferguson, özellikle Avustralya'da görev yapan diplomatların çok iyi çalıştıklarını, Türklerin okula gitmeleri ve eğitim almalarıyla ilgili yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Ferguson, gelecek hafta Türk diplomatların da desteğiyle liselerde başarılı olmuş Türk öğrencilerin onurlandırılacağı bir program hazırladıklarını sözlerine ekledi.

