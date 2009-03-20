'Türkler şoke oldu'

Galatasaray'ın, UEFA Kupası 4. tur rövanş karşılaşmasında Alman ekibi Hamburg'a kendi sahasında 3-2 yenilerek elenmesi, Alman basınında geniş bir şekilde yer aldı.



Bild gazetesi: "Guerrero-GALA" başlığıyla verdiği haberde, Hamburg'un 3 dakika içinde turu geçtiğini, Paolo Guerrero sayesinde "İstanbul cehenneminden çıktığını" ve Galatasaray'ı 3-2 yenerek UEFA Kupası'nın çeyrek finaline yükseldiğini kaydetti.



Hambug'un Galatasaray karşısında Kewell'ın penaltısı ve Baros'un golüyle 2-0 mağlup duruma düştüğünü, bu skordan sonra HSV'ın turu geçeceği konusunda hiç kimsenin bahse girmeyeceğine dikkat çekilen haberde, ancak daha sonra Guerrero'nun sahneye çıktığı, 57. dakikada 22 metreden attığı şut ile durumu 2-1 yaptığı, 3 dakika sonra da beraberlik golünü attığı belirtildi.



Haberde, kaleci Rost'un daha sonraki dakikalarda Baros'un bir şutunu çıkardığı, bundan sonra da Olic ile Hamburg'un üçüncü golü bulduğu ifade edildi.



B.Z gazetesi: "Olic HSV'ı mutluluğa taşıdı" başlığıyla verdiği haberde, Hamburg'un 2-0 mağlup duruma düşmesine rağmen oyunu çevirdiği ve UEFA Kupası çeyrek finaline yükseldiği belirtildi.



Berliner Kurier gazetesi: Hamburg teknik direktörü Martin Jol'un eksik olan kadroyu sahaya sürdüğüne ve 8 oyuncunun oynamadığına dikkat çekerek, Guerrero'nun iki golü ile maçı çevirdiği ifade edildi.



Haberde ayrıca, Herry Kewell ve Milan Baros'un golleriyle Galatasaray'ın öne geçtiği belirtilerek, "Daha sonra Guerrero attığı iki golle Türkler'i şoke etti. Hamburg'un son dakikada da Olic'in ayağından bulduğu golle Galatasaray yere düştü" denildi.



Berliner Morgenpost gazetesi: Hamburg'un büyük mücadele sonunda çeyrek finale yükseldiğini, Guerrero ve Olic'in golleriyle kaybedilmiş sanılan oyunun kazanıldığını kaydetti.



Spor dergisi Kicker: "Hamburg cehennemden kaçıp kurtuldu" başlığıyla HSV'ın çeyrek finale yükselişini duyururken, Hamburger Abendblatt gazetesinin İnternet sayfası ise, Guerrero'yu kast ederek, "Küçük savaşçının büyük gecesi" başlığını kullanarak, Hamburg'un büyük bir enerjiyle çeyrek finale koştuğu ifade edildi.



Hambuger Morgenpost gazetesinin İnternet sayfası: "Guerrero İstanbul'un kahramanı" başlığını kullanarak, Hamburg oyuncularının otelde rahatsız edilmelerine rağmen çeyrek finale çıktıkları belirtildi.



Macar basını: 'Galata önce güldü, sonra ağladı



Macaristan'ın tek günlük spor gazetesi olan Nemzetisport, ''Hamburg, Galatasaray'ın sahasında 2 gol geriye düştüğü maçı çevirdi'' başlığı attı.



Nemzetispor haberde ise şu bilgileri aktardı:

''Ali Sami Yen Stadı'nı dolduran ateşli Galatasaraylı taraftarlar, 2-0 olunca kendilerinden geçti, ancak Hamburg maçı bırakmadı, attığı iki gol ile turu geçmek için büyük avantaj sağladı. Galatasaray, onuruyla gol atmak için tüm hatları ile saldırınca defansta boşluklar bıraktı. Hamburg forvetleri bu açığı iyi değerlendirince karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak UEFA Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.''



Macaristan'daki diğer haber siteleri ise ortak görüş olarak, ''Galata önce güldü, sonra ağladı'' başlığını attı.



Galatasaray'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın, maçın 60. dakikasından sonra korktuğunu savunan Macar spor medyası, ''Hamburg, İstanbul'u feth etti'' diye yazdı.

