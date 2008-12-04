Türkler sekste Boyner'i haksız çıkardı

Prezervatif üreticileri ve doktorlar, Boyner Holding Murahhas Azası Cem Boyner'in "Tüketici harcamayı kesti, insanlar kahve içmiyor, sinemaya gitmiyor, seks yapmıyor" yorumunu inandırıcı bulmadı. Şirketler kondom satışlarında düşüş değil aksine artış olduğunu belirttiler.Kondom markası OK'in Ürün Yöneticisi Neslihan İnce, geçen yıla göre satışlarda bir düşüş gözlemlemediklerini dile getirdi. İnce, "İnsanlar prezervatif kullanımına ara vermiş olabilirler ama bu sekse de ara verdikleri anlamına gelmez" dedi.18 ay önce kondom pazarına giren İngiliz Safex markasının ürün yöneticisi Meral Güven ise "Son üç ayda satışlarımızda yüzde 42'lik bir artış yakaladık" dedi. Prezervatif firması Durex son 6 ayda satışlarını yüzde 10 oranında artırarak 126.4 milyonluk artış açıkladı. İnternetten kondom satışı yapan Ocado firması da satışlarını yüzde 60 oranında artırdığını duyurdu. Uzmanlar "Herkes bedava diye seksle daha çok vakit geçirmek istiyor. Beklenmeyen bir çocuğun önüne geçmek için de kondom kullanımına özen gösteriyor" yorumunda bulunuyor.