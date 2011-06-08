-TÜRKLER MİZAHTA SONDAN ÜÇÜNCÜ LONDRA (A.A) - 08.06.2011 - Almanlar mizah anlayışından en yoksun, Amerikalılar en komik millet seçildi. Sosyal paylaşım sitesi Badoo.com'un en iyi mizah anlayışına sahip ülkeler araştırmasında Amerikalılar ilk sırada yer aldı. 15 ülkeyi kapsayan, 30 bin kişinin katıldığı kamuoyu yoklamasında ikinci sıra İspanyolların, üçüncü sıra İtalyanların oldu. Espri yapma ve karşısındaki kişinin yaptığı şakalara zekice karşılık verebilme becerisinin değerlendirildiği "en komikler" listesinde Brezilyalılar, Fransızlar ve Meksikalıların gerisinde kalan İngilizler 7. sırada yer bulabildi. Site, katılımcılara "en kötü mizah anlayışına sahip ülkeler hangileri" diye sorduğunda ise Almanlar ilk sırayı alırken, bu kez ABD 5., İngiltere 4. sırada yer aldı. Bu listede Ruslar 2., Türkler 3. oldu. Sitenin sözcüsü Lloyd Price, sonuçlar açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada "Yeni biriyle tanıştığımızda ilk dikkat ettiğimiz şey bizi güldürüp güldürmediğidir. Bazen bu en önemli şey olabilir... Almanlar araba yapmak veya futbol oynamak konularında başarılılar ama mizahta değil" dedi.