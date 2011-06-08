T24 LogoT24 Logo
Dünya

TÜRKLER MİZAHTA SONDAN ÜÇÜNCÜ LONDRA (A.A)

08 Haziran 2011 16:00

-TÜRKLER MİZAHTA SONDAN ÜÇÜNCÜ LONDRA (A.A) - 08.06.2011 - Almanlar mizah anlayışından en yoksun, Amerikalılar en komik millet seçildi. Sosyal paylaşım sitesi Badoo.com'un en iyi mizah anlayışına sahip ülkeler araştırmasında Amerikalılar ilk sırada yer aldı. 15 ülkeyi kapsayan, 30 bin kişinin katıldığı kamuoyu yoklamasında ikinci sıra İspanyolların, üçüncü sıra İtalyanların oldu.  Espri yapma ve karşısındaki kişinin yaptığı şakalara zekice karşılık verebilme becerisinin değerlendirildiği "en komikler" listesinde Brezilyalılar, Fransızlar ve Meksikalıların gerisinde kalan İngilizler 7. sırada yer bulabildi. Site, katılımcılara "en kötü mizah anlayışına sahip ülkeler hangileri" diye sorduğunda ise Almanlar ilk sırayı alırken, bu kez ABD 5., İngiltere 4. sırada yer aldı. Bu listede Ruslar 2., Türkler 3. oldu.  Sitenin sözcüsü Lloyd Price, sonuçlar açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada "Yeni biriyle tanıştığımızda ilk dikkat ettiğimiz şey bizi güldürüp güldürmediğidir. Bazen bu en önemli şey olabilir... Almanlar araba yapmak veya futbol oynamak konularında başarılılar ama mizahta değil" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24