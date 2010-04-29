'Türkler komşu adalara vizesiz gelsin'

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Yunan medyası, Lambrinudis’in gönderdiği mektupta, adaların ekonomik krizden doğrudan etkilendiklerini vurguladığı ve turizm sektöründe güçlükler yaşandığını ifade ettiğini duyurdu. Lambrinudis’in, Papandreu’dan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyareti sırasında konuyu gündeme getirmesini rica ettiği de kaydedildi.



Yunanistan’da 12 adalar, Midilli (Lesbos), Sakız (Hios), Sisam (Samos) adaları valilikleri, belediyeler ve onlarca kurum birkaç hafta önce ortak bir bildiriye imza atarak hükümetten, Yunanistan’ı ziyaret edecek Türk vatandaşları için vize kolaylığı sağlanmasını talep etmişlerdi.



Ege’nin iki kıyısındaki halkın birbiriyle temas halinde olmasının gerekliliğine dikkati çeken bildiride, bunun ticaret, turizm ve kültür alanlarında da faydalı olacağının altı çizilmişti. Bildiride, ayrıca Yunan konsolosluklarında uygulanan “Sınırsız bürokrasinin” Yunan adalarının ziyaret edilmesinde caydırıcı faktör teşkil ettiği değerlendirmesine de yer verilmişti.



Bu arada, Yunan medyası, Ege’deki Yunan adalarına gitmek isteyen Türklere 48 saatlik gezilerde vize muafiyeti sağlanmasının iki ülke arasındaki turistik ve ticari ilişkileri artıracağı değerlendirmesinde bulundu.



Haberlerde, 2000’li yılların başında Kostas Simitis Hükümeti zamanında bir ara uygulamaya konulan, ancak Kostas Karamanlis Hükümeti’nin iktidara gelmesiyle (2004-2009) askıya alınan, “Yunan adalarına tur düzenleyen şirketlerin yolcularına tanınan günübirlik vize muafiyetinin” tekrar hayata geçirilmesiyle de “Bonkör Türk turistlere kapıların tekrar açılabileceği” yorumu yapıldı.