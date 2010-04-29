T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Türkler komşu adalara vizesiz gelsin'

Başbakan Papandreu'ya Sakız adası valisinden ilginç bir öneri geldi: 'Türk vatandaşı turistler doğu Ege adalarına vizesiz giriş yapsın.'

29 Nisan 2010 03:00

T24-   Yunanistan’ın Sakız (Hios) Adası Valisi Polidoros Lambrinudis, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu’ya bir mektup göndererek, Türk vatandaşı turistlerin doğu Ege adalarına vizesiz giriş yapmaları önerisini gündeme getirdi.


Yunan medyası, Lambrinudis’in gönderdiği mektupta, adaların ekonomik krizden doğrudan etkilendiklerini vurguladığı ve turizm sektöründe güçlükler yaşandığını ifade ettiğini duyurdu. Lambrinudis’in, Papandreu’dan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyareti sırasında konuyu gündeme getirmesini rica ettiği de kaydedildi.


Yunanistan’da 12 adalar, Midilli (Lesbos), Sakız (Hios), Sisam (Samos) adaları valilikleri, belediyeler ve onlarca kurum birkaç hafta önce ortak bir bildiriye imza atarak hükümetten, Yunanistan’ı ziyaret edecek Türk vatandaşları için vize kolaylığı sağlanmasını talep etmişlerdi.


Ege’nin iki kıyısındaki halkın birbiriyle temas halinde olmasının gerekliliğine dikkati çeken bildiride, bunun ticaret, turizm ve kültür alanlarında da faydalı olacağının altı çizilmişti. Bildiride, ayrıca Yunan konsolosluklarında uygulanan “Sınırsız bürokrasinin” Yunan adalarının ziyaret edilmesinde caydırıcı faktör teşkil ettiği değerlendirmesine de yer verilmişti.


Bu arada, Yunan medyası, Ege’deki Yunan adalarına gitmek isteyen Türklere 48 saatlik gezilerde vize muafiyeti sağlanmasının iki ülke arasındaki turistik ve ticari ilişkileri artıracağı değerlendirmesinde bulundu.


Haberlerde, 2000’li yılların başında Kostas Simitis Hükümeti zamanında bir ara uygulamaya konulan, ancak Kostas Karamanlis Hükümeti’nin iktidara gelmesiyle (2004-2009) askıya alınan, “Yunan adalarına tur düzenleyen şirketlerin yolcularına tanınan günübirlik vize muafiyetinin” tekrar hayata geçirilmesiyle de “Bonkör Türk turistlere kapıların tekrar açılabileceği” yorumu yapıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24