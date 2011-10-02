'Türkler, KKTC yok olursa doğal gaz alır'

T24 - Kıbrıs Rum yönetimi Meclis Başkanı Omiru, adadaki Türklerin doğal zenginliklerden faydalanması için, KKTC'nin tasviye edilmesini şart koştu.



Kıbrıs Rum yönetiminden, Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerin nasıl paylaştırılacağıyla ilgili farklı bir ses yükseldi.



Kriz boyunca KKTC'nin üzerinde durduğu ve Rum lider Hristofyas'ın da karşı çıkmadığı 'zenginliker tüm adanındır' tezine, Rum Meclisi Başkanı'ndan itiraz geldi.



Yannakis Omiru, Kıbrıs Türkleri'nin doğal zenginliklerden, Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti'nin (KKTC) tasfiye edilmesi hallinde yararlanabileceklerini söyledi.



Rum radyosunun haberine göre, Kıbrıs Rum yönetimi Meclis Başkanı Omiru, bugün düzenlenen bir anma töreninde konuştu.



Petrol ve doğalgaz konusuna da değinen Omiru, ''Kıbrıslı Türkler 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yasal vatandaşları olarak elbette Rumlarla aynı haklara sahiptirler. Ancak Türk 'işgali' devam ettikçe, 'sahte devletin' varlığında ısrar edildikçe Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın doğal zenginliklerden faydalanmaları veya ortak olmaları mümkün değildir'' dedi.



Omiru, Kıbrıs Türkleri'nin, denizdeki doğal zenginliklerden gelecekte elde edilecek menfaatten, KKTC'nin ''tasfiye edilmesi halinde yararlanabilecekleri'' iddiasında bulundu.



Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, geçtiğimiz günlerde New York'da yaptığı açıklamada, ''Kıbrıs sorunu çözülmese dahi Kıbrıslı Türklerin doğalgazdan yararlanacağını'' söylemişti.





