'Türkler kime inanacaklarını şaşırdı'

Reuters, Türkiye'deki gelişmeleri, dünyaya "Türk halkı kime inanacağını şaşırdı" başlığıyla duyurdu. Ajans, "Gerilim artıyor" yorumunu da yaptı.



Uluslararası haber ajansı Reuters, iki subayın Bülent Arınç'a suikast hazırlığı suçlamasıyla yakalanmasının ülkedeki gerilimi artırdığını yazdı. Ajans, "Türkler artık kime inanacaklarını bilmiyor" ifadesini kullandığı analizinde şu yorumu yaptı:



"Ordu, iki subayının Başbakan Yardımcısı'na suikast hazırlığındayken yakalandığına dair haberler karşısında sessizliğini bozdu.



Türkiye'de son dönemde ortaya çıkan iddialar, Başbakan Erdoğan'ın İslami kökenli AKP'si ile Türkiye'de laik anayasanın garantörü olarak görülen silahlı kuvvetler arasındaki gerilim söylentilerini artırdı.



Hükümet ile 1960'dan beri dört müdahale gerçekleştiren ordu arasındaki gerilim piyasaların da keyfini kaçırabilir. Ancak şimdilik küçük bir tepki verdiler. 2011 ortasında genel seçime doru ilerleyen Türkiye'de siyasi riskler, yatırımcılar için en büyük etken haline gelecek.



Ordu yakalanan iki subayın bilgi sızdıran bir askerle ilgili resmi soruşturmada görev aldıklarını açıkladı.



Türkiye'de halk son olayları yakından takip ediyor ama artık kime inanacağını bilmez durumda. Ergenekon davasındaki bazı askerlerin intihar etmesi olayın gizemini daha da artırıyor.



Genellikle "derin devlet" diye nitelenen yargı, ordu ve kamu kurumları içindeki militan laiklerin demokrasiyi baltalamasından yorulan Türkler, Ergenekon soruşturmalarını ilk başlarda destekledi.



Ancak soruşturma genişledikçe ve milliyetçi kesimle çok az bağlantısı olan Erdoğan muhalifleri gözaltına alınmaya başladıkça bu destek de azaldı.



Yatırımcılar, ordunun üst düzey kadrosunun da soruşturmada hedef alınması durumunda ordunun vereceği tepkiden korkuyor. Savcıların belirsiz kaynaklardan aldıkları bilgileri kullanırken daha hassas davranmalarını isteyen Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da "Bu durum devletin kurumlar arasında çatışma yaratacak bir noktaya varabilir" uyarısı yaptı.