Türkler, Pegida liderinin hesabını hack'ledi: "Cumhurbaşkanımızın kafasında tepinmeyi bırakın!"

Almanya’nın Dresden kentinde İslam ve yabancı karşıtı Pegida hareketini (Yurtsever Avrupalılar Batının İslamlaşmasına Karşı) kuran Lutz Bachmann’ın Twitter hesabı hack'lendi.

Bu sabah saatlerinden itibaren Bachmann’ın Twitter hesabından İslam ve yabancı karşıtı tweetler yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek tweet'leri yer aldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür dilemesi, aksi takdirde Almanların pişman olacakları tweetleri de paylaşıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ahmet Yıldırım’ın, Münih’te yayımlanan Abendzeitung gazetesine dayandırdığı haberine göre, Pegida lideri Bachmann’ın Twitter hesabını ele geçirenlerin bozuk bir dille, "Almanya’nın baş Nazisi Lutz Bachmann’ın Twitter’i Türk vatanseverler tarafından ele geçirildi- Twitter der Haupt#Nazist Deutschlands Lutz #Bachmann ist bei den türkischen Patrioten geknack" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

Paylaşılan Tweetlerde Pegida’yı Nazilerin muhafız birliği SS’e benzeten korsanların, Lutz Bachmann’ın hapse atılmasının istendiği öğrenildi. Korsanlar, eylemin "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden Alman kanalına misilleme olarak yapıldığını ve Almanya’nın Kürt 'teröristlere' silah satmasını protesto amacı güttüğünü" duyurdu.

Atılan Tweetler arasında “Nazi, Cumhurbaşkanımızın kafasında tepinmeyi bırakın, bizler Almanya’da 3 milyonuz. Pegida günümüzün SS’i- Nazi, hören Sie unseren Präsidenten auf dem Köpf herumreiten auf sonst werden Sie sich noch umgucken. Wir sind mehr als 3 Mil in Deutschland". Und: "#PEGIDA ist #SS unserer Zeit”, “Siz Almanlar, sadece bizi küçük düşürmüyorsunuz, teröristlerin yardımıyla bizi öldürüyorsunuz da- Sie, #Deutsche, nicht nur uns demütigen, sondern auch mit Hilfe der #kurdischen #Terroristen uns morden“, “Merkel, silahları Kürtlere göndermeyi artık bırak- #Merkel! Höre die #Waffen den #Kurden doch endlich auf zu liefern” gibi paylaşımları da bulunuyor.