‘Türkler kafalarını kumdan çıkarsın’

T24- 1915 olaylarında mallarını kaybeden Ermeniler adına Türkiye aleyhine ABD’de dava açan avukat Mark Geragos Los Angeles Times gazetesine röportaj verdi.



Geragos, “Olayların üzerinden neredeyse bir asır geçtikten sonra neden şimdi dava açtınız?” sorusuna, “Elimize yeni belgeler geçti ve bazı bilgiler ortaya çıktı. Stratejik nedenlerle bunları şu anda paylaşamam, ama 180 gün içinde öğreneceksiniz” dedi.





Gazetenin Ortadoğu muhabiri Patrick Gallagher’ın sorularını yanıtlayan Mark Geragos, “Biz artık tanınmadan fazlasını istiyoruz. Reagan ‘soykırım’ sözcüğünü kullanmıştı. Ama biz tanınma değil, iade istiyoruz” diye yanıt verdi. Geragos, ne kadar tazminat almayı bekledikleri sorusunu ise, “milyarlarca” diye yanıtladı. Avukat ayrıca, “Bu davanın, Türklerin tarihin ileri doğru aktığını fark etmeleri için bir dönüm noktası olmasını umuyoruz. Türkler başlarını kuma gömmek yerine yapılanları telafi etmeye çalışmalılar. Tarihi bir gerçeği inkâr etmek için lobicilik faaliyetlerine para harcamak yerine bunu kabul etmeli ve geçmişte bırakmalılar” dedi.



ABD’deki Ermeni diasporası geçen ay, 1915 olayları sırasında el konan mallarına karşılık tazminat alma talebiyle Türkiye’ye dava açmıştı. Ermeniler davada el konan mallar karşılığında “milyarlarca dolar” tazminat istiyor.