'Türkler iyi şoför değil'

T24 - Almanya’da yapılan ankete göre, Avrupa’nın en kötü sürücüleri arasında Türkler, İtalyanlardan sonra ikinci oldu.



Alman otomobil kiralama firması "Holiday Autos" tarafından yapılan bir ankete göre, Türkler, Avrupa'nın en kötü otomobil sürücüleri arasında İtalyanlardan sonra ikinci sırada geliyor.

Tatil için otomobil kiralayan şirketin, müşterileri ile yaptığı "en kötü sürücülerin bulunduğu ülkeler" anketinin sonuçları ve aldıkları oranlar şöyle:





Sıra Ülke %



1 İtalya 13

2 Türkiye 12

3 Hollanda 11

4 Almanya 7

5 Fransa 7

6 Polonya 6

7 Belçika 3

8 İngiltere 3

9 Yunanistan 2



Habertürk





