T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Türkler iyi şoför değil'

Almanya’da yapılan ankete göre, Avrupa’nın en kötü sürücüleri arasında Türkler, İtalyanlardan sonra ikinci oldu.

08 Temmuz 2011 03:00

T24 - Almanya’da yapılan ankete göre, Avrupa’nın en kötü sürücüleri arasında Türkler, İtalyanlardan sonra ikinci oldu.

Alman otomobil kiralama firması "Holiday Autos" tarafından yapılan bir ankete göre, Türkler,  Avrupa'nın en kötü otomobil sürücüleri arasında İtalyanlardan sonra ikinci sırada geliyor.
Tatil için otomobil kiralayan şirketin, müşterileri ile yaptığı "en kötü sürücülerin bulunduğu ülkeler" anketinin sonuçları ve aldıkları oranlar şöyle:


Sıra  Ülke      %

1  İtalya     13
2 Türkiye    12
3 Hollanda   11
4 Almanya     7
5 Fransa      7
6 Polonya     6
7 Belçika     3
8 İngiltere   3
9 Yunanistan  2

Habertürk


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24